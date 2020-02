DODIK NAKON SUSRETA SA AMBASADOROM SAD: Sastanak se pretvorio u pretnju! Odbranu interesa RS neće moći da zaustave!

"Imao sam dobar razgovor s ambasadorom SAD. Sve što je on meni rekao, ja sam uzvratio. Bilo je nekih stvari i to doživljavam kao prietnju i ne mogu da verujem da se upuštaju u tako nešto. BiH pripada nama, a ne njemu, da on preti u njenoj odbrani", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

On je istakao da se Nelson, koji je rekao da SAD ne očekuje ništa drugo sem potpunog poštovanja Dejtonskog sporazuma i teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH, a da će radnje koje to podrivaju snositi prave posledice, prevario ako misli da može da preti.

"Kao što oni kažu da imaju crvene linije, tako i Republika Srpska ima svoje. Rekao sam mu da je naša politika skromna, ali ponosita i da nećemo odustati od osnovnih principa, bez obzira koliko SAD bile velike i na ovaj način iskazivali pretnju. Žao mi je što je to učinio", rekao je Dodik.

Kazao je da je administracija SAD već izrekla neke sankcije, ali da neće moći da zaustavi odbranu interesa Srpske, bez obzira na, kako je rekao, njihovu zaljubljenost u BiH, porenosi portal RTRS.

"Imali smo konstruktivni sastanak i mislio sam da ćemo tako i nastaviti. Ali sada kada je izrečena pretnja, to je već neka druga priča", rekao je Dodik.

Srpski član Predsedništva BiH sastao se danas sa Nelsonom, drugi put za sedam dana, nakon sednice Predsedništva BiH na kojoj je Dodik preglasan od preostala dva člana.

Dodik je posle sednice pozvao predsedavajućeg Predsedništvom Željka Komšića da podnese ostavku, dok je Komšić uzvratio rečima da naće da se "raspravlja sa njegovim besnim glistama".

Prethodno je američka ambasada saopštila da ne može da komentariše pitanje agencije Srna o izjavi premijera Federacije BiH Fadila Novalića, koji je poručio da FBiH neće učestvovati u bilo kakvim razgovorima koji se odnose na definisanje granične linije među entitetima.

Iz Ambasade SAD nisu odgovorili ni na pitanje da li će eventualno biti nekih sankcija prema federalnim političarima zbog neizvršavanja ove dejtonske obaveze u skladu sa Aneksom dva Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

