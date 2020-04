FBiH UKINULA POLICIJSKI ČAS I KARANTIN, SRPSKA NEGODUJE: To može da naruši čitav sistem zaštite

U šest naredbi ukinuti su policijski čas, obavezni karantin, a uz ograničenja je dozvoljeno kretanje starijima od 65 i mlađima od 18 godina.

Svi građani s područja Federacije BiH, koji u BiH budu dolazili iz inostranstva, ići će u samoizolaciju, jer se ukidaju karantini.

Policijski čas u Federaciji BiH je trajao 33 dana, a uveden je 21. marta.

Gradonačelnik Banjaluke (RS) Igor Radojičić je kritikovao ukidanje policijskog časa i karantina, smatrajući da bi to moglo da naruši celinu mera u Bosni i Hercegovini.

On očekuje da će to verovatno dovesti i do različitog postupanja na granicama i u potpunosti narušiti čitav sistem zaštite, a samim tim ugroziti i zdravstveno stanje.

"Ukoliko se na različitim graničnim prelazama budu primenjivale različite mere, i u dva entiteta budu različiti propisi o lokalnim karantinima, to će stvoriti 'rupe u prostoru' i omogućiti probleme u poštovanju mera i u kontroli zdravstvenog stanja stanovništva", procenio je Radojičić i dodao da RS na to ne može uticati.

