DODIK: Palmer krši Dejton a njegova ekipa ga je stvorila! Nameće štetu državama u koje dolazi!

Palmer je izjavio juče da institucije BiH ''treba oplemeniti'' da bi se omogućilo da sistem funkcioniše i da tako zemlja ispuni uslove za članstvo u EU.

Kako je Dodik rekao agenciji Srna, on uglavnom donosi rešenja koja su na štetu naroda i država u koje dolazi i u kojima "zaobilazeći realnost striktno pokušava da nametne svoja rešenja", prenela je RTRS.

foto: EPA / Salvatore Di Nolfi

"Taj isti Palmer pripada ekipi koja je stvorila Dejtonski sporazum, a on ga upravo krši, nameće rešenja, preti i sankcioniše svakoga ko ne ispunjava njegove želje, zaobilazeći odrednice istog tog Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik.

Dodik je kazao i da je očigledno da Palmer favorizuje zemlje i političke elite koje pristaju na to da im on uređuje unutrašnju politiku i da ironija bude još veća to nazivaju demokratijom.

"Ako je to demokratija kako je vidi on mi na to nikada nećemo pristati", rekao je on.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Kada se radi o Kosovu i o tome da bi sporazum trebalo da dovede do uzajamnog priznanja Beograda i Prištine, Dodik je podsetio Palmera da je Srbija davno postala međunarodno priznata država i da mu nije jasno o kakvom priznanju on sad govori.

"I u ime koga govori? Koliko nam je svima poznato Ameriku predstavlja njen predsednik. Kad se već pomenuti Palmer toliko strastveno zalaže za nezavisnost Kosova i Metohije moralo bi mu biti jasno da onda ista pravila važe i za Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / RTRS

Kurir