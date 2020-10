DODIK: Samo sveobuhvatna reforma pravosuđa je prihvatljiva za Srpsku

parcijalne izmene ne mogu dovesti do reda

Dodik je ocenio da se samo tako mogu postići rezultati i doći do konačnog reda u pravosudnom sistemu.

On je istakao da parcijalne izmene, kako to predlaže šef Delegacije EU u BiH Johan Satler, ne mogu dovesti do reda u pravosudnom sistemu.

"Vraćanje poverenja javnosti u pravosuđe, za koje se i mi zalažemo, a o kojem govori Satler, nije moguće samo izmenom Zakona o Visokog sudskom i tužilačkom savetu (VSTS)", kazao je Dodik.

Prema njegovim rečima, ako već evropske strukture ulažu sredstva u VSTS BiH, kako je to naveo Satler, onda bi neko mogao da izvede zaključak da presudan uticaj na pravosuđe u BiH dolazi upravo iz međunarodnih struktura.

"Nas to može navesti na razmišljanje zašto bi ih mi uopšte više finansirali", kazao je Dodik.

On je naglasio da je bilo kakva supervizija u ovoj oblasti u BiH neprihvatljiva i nedopustiva, te da pravosuđe u BiH treba reformisati u celini i osloboditi ga od finansiranja spolja.

"Samo u tom slučaju imaćemo svoj pravosudni aparat, koji će odgovarati građanima koji ga plaćaju, lišen bilo kakvih uticaja sa strane", naveo je srpski član Predsedništva BiH.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Johan Satler izjavio je juče da je razočaran izostankom napretka BiH na evropskom putu, posebno u oblasti pravosuđa.

Kurir.rs/Beta

Kurir