ISPOVEST ŽENE KOJU JE MUČIO LIBIJAC NA IGMANU: Terao me da se skinem, gasio je cigarete po meni! Sada dobijam preteće poruke

Kako javlja Avaz, Gazvan se navodno krije u Aranđelovcu u Srbiji, kod rođaka, gde ga je već jednom privodila policija.

Nesrećna žena drhtavim glasom pričala je strašne pojedinosti zlostavljanja, u nadi da će moći da nastavi normalan život ukoliko Gazvan bude uhapšen.

Kaže da ih je upoznala njihova zajednička drugarica i da su počeli da se viđaju.

"Ukupno do ovog pakla koji sam doživela znali smo se mesec dana. To je bila baš ova drugarica čiji je poziv našao u mom mobilnom, nakon čega je poludeo. Dođe ujutro kada treba da idem i prati me autom dok ne uđem na posao. Odmah nakon toga i on dođe na moj posao i sedi. To je meni sada i najgore. Ne mogu da se vratim na posao. On zna svaki moj korak", kaže kroz suze.

Navodi da se od bivšeg supruga razvela jer joj je udario nekoliko šamara, prenosi Avaz.ba.

"Nisam nikada mogla ni da zamislim da mogu da se nađem u tako opasnoj situaciji. Problem je nastao kada sam mu pokazivala fotografiju svog sina. Kako sam prebacivala slike, prikazao se selfi s mojim drugom. To je slikano pre nego što smo se mi uopšte i upoznali. Oteo mi je telefon i mislio je da je to slikano nekoliko dana ranije. Kada je video poziv od prijateljice, ostavio je telefon i počeo da me bije", tvrdi žrtva.

Kaže da joj je polomio rebra i da ga je molila da je vodi u Hitnu pomoć, ali nije hteo.

"Govorila sam da ću reći kako sam pala niz stepenice ili da su me migranti napali. Nisam mogla da dišem od bolova. On je otvorio prozor i rekao: „Eto ti, uzmi vazduha koliko ti treba.“ Na sudu sam s bivšim suprugom zbog deteta i on je to znao. Morali smo socijalnoj službi doneti nalaze da nismo pozitivni na narkotike. Uradila sam ja taj nalaz i odnela. Kako sam krenula s tog prozora, on je uzeo CD i spid i napravio dve linije. Rekao mi je „hajde“. Molila sam ga da to ne radi. On je rekao: „Sad ću te ja nadrogirati i nazvaću ti socijalnu službu pa ću te prijaviti, videćeš, ostaćeš bez deteta.“ Uporno me terao da nešto priznam, ne znam više ni šta", kaže žrtva.

Nakon toga ju je, kako je kazala, naterao da uđe u njegovo vozilo.

"Skrenuli smo starim putem prema Igmanu i tada je rekao: „Skidaj se!“ Molila sam ga da to ne radi, ali iz straha sam počela da se skidam. Ostalo je nešto malo odeće na meni, a on je rekao: „Sve skidaj!“ Tražio je da držim ruke na instrument-tabli pa me koliko god ima snage udario po leđima. Sva sam bila ljubičasta od udaraca. Gasio je cigarete po meni. Posipao me sokom pa terao na hladnoću. Snimao me i fotografisao, zvao je prijatelje i govorio im kako ima dobre snimke", opisuje očajna žena.

Kaže da ju je spaslo to što bi njeni roditelji odmah zvali policiju ukoliko na vreme ne dođe kući, zbog ranijih problema s bivšim suprugom.

"Govorio je „sad ću te odvući bivšem suprugu ovako golu na vrata“, a ja molim Boga u sebi da me odveze, samo da se spasim. Onda me odvezao prema Vogošći, tu mi je dao stvari da se obučem. Sve do Vogošće me tukao. Celim putem. Pljuvao me i ponižavao. Ujutro sam otišla u policiju, pa su me poslali u KCUS. Tamo sam pregledana. Dok njega ne uhapse, meni nema života. Policija je njega tražila, skrivao se u kući i uspeo je da pobegne. Zadobila sam teške telesne povrede. Neki dan mi je pisao i zvao me. Pretio mi je. Prete mi ljudi, raspituju se za mene", kaže žrtva zlostavljanja.

Nesrećna žena kaže da je dobijala preteće poruke i da su pokušavali da je ucenjuju zbog snimaka da povuče prijavu protiv zlostavljača.

