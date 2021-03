NIKOLA (16) PRONAŠAO TORBU SA ZLATOM I ODMAH JE OTIŠAO U POLICIJU: Ovako je reagovao vlasnik

Ovaj mladić je, kako piše Avaz, pronašao na ulici torbu u kojoj bio novčanik s dokumentima, ali i vrećice sa nakitom. Nikola se, kako je rekao, nije ni trenutak razmišljao, već je odmah torbu odneo u policiju.

"Nazvao sam policiju, a oni su mi rekli da torbu donesem u stanicu, što sam i uradio. Nisam znao šta ima još u torbici. Policajac je počeo da vadi iz torbice novčanik sa dokumentima i izvadio vrećice zlata i drugog nakita", kaže Pejić.

U Policijskoj stanici se zadržao dok je stigao vlasnik izgubljene torbe.

"Došao je čovek koji je izgubio torbu i zahvalio na tome šta sam učinio. Nagradio me i novčano, a policajci su rekli 'svaka čast momak'", dodaje Pejić.

Učenik je Srednjoškolskog centra „Mihajlo Pupin“ u Derventi, zanimanje mehatronika.

Ispostavilo se da je vlasnik izgubljene torbice vlasnik zlatare.

"Kada sam primetio da torbice nema, počeli smo da je tražimo oko radnje i u blizini. Nakon toga pozvali su me iz policije da dođem. Tamo sam upoznao Nikolu. Veoma lep gest od njega, zahvaljivao sam mu se do neba, prijatno me iznenadio. Sve je bilo u torbi", rekao je je Rudolf Daka iz Dervente.

