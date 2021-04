DODIK POSLE PRELEŽANE KORONE: I nakon 3 meseca nemam ni 50 odsto snage VIDEO

"Osećao sam se veoma dobro kondiciono pre pandemije i evo ja već tri meseca ne mogu da vratim ni 50 odsto svoje prethodne kondicije, bez obzira što ja sam pokušavam i vežbam, ali naprasto to ne može. Verujem da će se to vratiti. Za pandemiju mi je jedan događaj bio, pet dana nisam mogao ništa da jedem ni da popijem i na kraju lekari su već počeli da se boje. Počeli su pritisci na mene “Uzmi, moraš”, a ja ne mogu. Onda sam jednu noć, jer je preporučeno da spavate na stomaku i imamo sam svu tu “skalameriju” oko sebe, imao sam i masku na sebi i sve one uređaje koji mere plus… I meni je bila ideja, nemoj da zoveš nikoga od doktora, i oko 1-2 sata noći, takav nagon gladi da sam ja to naprosto sve razmontirao i skinuo i našao nešto hrane i to je bio ključni momentat vraćanja, jer da sam još dva- tri dana bio bez hrane pitanje je kako bi sve bilo", priča Dodik za ATV.

On ističe da ima dobre odnose sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem te da se viđaju i razgovaraju mnogo češće nego što mediji prenose.

"Mnogo češće se vidim sa Vučićem nego što to mediji objave, ne pravimo nikakve tajne zavere, ali se vidimo i ne mora sve da ide u medije i lako se dogovorimo da se nađemo kada imamo nešto da kažemo jedan drugom. U danu kada je delegacija Srbije bila u Banjaluci, ja sam naveče bio u Beogradu i opet se video sa Vučićem", rekao je Dodik.

Kurir.rs/ATV