UPOZORENJE EKSPERTA! Najtraženiji islamski teroristi smešteni u ZATVORENOM NASELJU u Sarajevu?! IZA SVEGA STOJE TAJNE SLUŽBE

Verski radikalizam ponovo jača u BiH!

Na teritoriji BiH prema podacima iz izveštaja nadležnih službi o prevenciji i borbi protiv terorizma deluje nekoliko radikalnih verskih zajednica koje predstavljaju ozbiljnu pretnju za region. Upozorava se i na stvaranje ekstremističkih sela, a poznavaoci prilika navode da je moguće čak i stvaranje neke nove Gornje Maoče gde je pre nekoliko godina bio centar za regrutovanje i obuku vehabija u BiH.

Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević i politikolog Aleksandar Pavić navode da zapad daje punu podršku radikalnom islamizmu, kako kod nas, tako i u svetu, a naglašavaju da je Bosna i Hercegovina leglo terorista.

- Sve je to počelo tokom rata devedesetih. Ovde su dovedeni mudžahedini sa istoka, ne samo iz Avganistana, a sve to uz pomoć Amerike. Posle rata dugo je trebalo da se rasformiraju te jedinice. Tokom rata su činili jezive zločine, poput odsecanja glava. To je praktično prošlo nekažnjeno. Skoro da ne postoji teroristički napad u svetu, a da nije bio neko ko je boravio u BiH. Čak je i Osama bin Laden imao pasoš Bosne i Hercegovine, što je veoma ozbiljna stvar - rekao je Pavić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Pavić tvrdi da Amerika i Velika Britanija koriste ekstremne islamiste radi destabilizacije država koje su im neposlušne.

- To su radili u Siriji i Avganistanu, tako je krenula i borba protiv Sovjetskog Saveza, a zapadne sile su te koje su radikalizovale islam. Avganistan nije bio islamistička država, to je iskorišćeno da se Sovjetski Savez povuče iz Avganistana, što se i dogodilo, ali islamisti su ostali. O Kosovu se govori kao o novom Avganistanu. Gde god je bilo mirotvorstvo zapada, mi smo dobili problem sa islamistima, a izgleda da neke tajne službe neke duboke države koriste kad im treba da naprave neko novo žarište i da bi napravili problem kad treba. Sada vidimo i da postoji problem sa BiH jer im izmiču kontroli - rekao je politikolog.

Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević istakao je da se Krajina naziva kapijom logističke podrške terorizma u celom svetu.

- Naravno da su incidenti pravilo delovanja ovih grupa koje se odvija iz paradžemata. Ono što je najvažnije jeste činjenica da je zapad uvek podržavao razvoj radikalnog islama u svetu i da su srušili sve sekularne režime na Bliskom istoku. Upravo je politika zapada u borbi protiv terorizma bila borba za svoje teroriste i da se terorističke grupe disciplinuju i da budu partneri u ovoj borbi. U stvari o tome govori i ovaj izveštaj o stepenu implementacije akcionog plana za sprovođenje strategije u borbi protiv terorizma. Taj izveštaj ustvari obuhvata poslednjih pet godina sa propustom od skoro dve godine. Strategija se odnosila na period od 2015-2020. godine - rekao je Galijašević u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Naglašava da u izveštaju nedostaje mnogo činjenica.

- Prvo nedostaju pobrojani teroristički napadi koji su se u periodu implementacije strategije desili u BiH i svetu, a u kome su učestvovali državljani Bosne. Podsećam vas da je 2015. godine napadnuta policijska stanica u Zvorniku od radikalnog vehabije Nerdina Ibrića i da je 2015. godine Denes Omiragić, radikalni vehabija, ubio dva vojnika u Sarajevu. Da je u Francuskoj i Nemačkoj bilo mnogo terorističkih napada... I u svim tim napadima su učestvovali državljani Bosne i Hercegovine. I zato je veoma nezahvalno kad vidite u izveštaju da se Krajina naziva kapijom na koju ulazi logistička podrška i da se tu imenuju Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Stvarni vođa vehabija, Nusret Imamović, nalazi se u Siriji i sarađuje sa Al Kaidom. To je sada drugi aspekt. Mi ne govorimo o stvarnim terorističkim akcijama i ne govorimo o 24 stvarne Interpolove poternice za teroristima iz BiH, koji su negde sklonjeni u BiH ili se nalaze u kampovima u Turskoj ili u zarobljeništvu Kurda i Amerikanaca u Siriji. Mi ne govorimo o 85 Interpolovih plavih poternica. Ne govorimo o tome da je Nusret Imamović svrstan u top 10 najtraženijih terorista na svetu i da se nalazi i na današnjoj konsolidovanoj listi terorista - rekao je Galijašević.

Ekspert je naglasio i da u Sarajevu ima desetine vehabijskih komuna i zatvorenih naselja koje predstavljaju karantin za tražene teroriste.

- Sarajevo je izbor terorističkih pretnji. Svi logistički, politički i državni potencijali su u Sarajevu. Ne možete se vi boriti protiv paralelnih džemata. Znate li ko se borio protiv njih u BiH? Husein Kavazović. Time je to pitanje prebačeno na versko polje, a ne na bezbedonosno polje. U Sarajevu ima desetine vehabijskih komuna. Čak ima i zatvorenih naselja koje predstavljaju karantin za tražene teroriste i za lica sa Interpolovih poternica. U Sarajevu ćete naći kroz najnoviji projekat Ministarstva inostranih poslova pokušaj da se kroz izdavanje viza uvedu dva nova instituta. Prvi je institut tzv. komercijalnog vanjskog posrednika, dakle, po vizu može doći neki advokat ili neka organizacija i da podigne dvadeset ili trideset viza, a da lice koje ulazi u BiH ne može biti identifikovano, niti biometrijski obrađeno. Dakle, u Sarajevu se radilo sve da bi se ova struktura održala. Stvarni izvor problema je u stranci Demokratske akcije, koja sprovodeći program Alije Izetbegovića, koji podrazumeva islamizaciju bosansko-hercegovačkog društva i izgradnju islamske države, koristi se mudžahedinima i stavlja ih povremeno na raspolaganje u borbi za zapadne interese - kaže Galijašević.

Politikolog Aleksandar Pavić naglasio je da je Zapad doveo Aliju Izetbegovića na čelo muslimana i da do danas nije prestao da podržava radikalne islamiste, kako na našim prostorima, tako i u svetu.

- To je koren problema. Ne treba da zaboravimo da je na početku bosansko-hercegovačke krize većinsku podršku muslimanskog stanovništva imao Fikret Abdić, jedan veoma umeren političar, koji je nekim zakulisnim radnjama sklonjen, a na njegovo mesto je došao Alija Izetbegović, koji je i tvorac Islamske deklaracije. Tokom devedesetih godina Fikret Abdić je na ovoj pomenutoj kapiji uspostavio enklavu koja je bila u miru sa Srbima i u Republici Srpskoj Krajini i u Bosanskoj Krajini. Međutim, zapadne sile su tada dale podršku Aliji Izetbegoviću. Islamisti su mu pomogli da uguši pobunu među umerenim muslimanima, koji su bili pod vođstvom Abdića, a on se od tada provlači po zatvorima i sudskim procesima kako bi se eliminisao umeren muslimanski lider od strane zapadnih država. Zapad i danas podržava najesktremnije muslimanske elemente, kako kod nas, tako i u inostranstvu - istakao je Pavić.

