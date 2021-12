CVIJANOVIĆ: Mi ne dižemo revoluciju, samo želimo da upravljamo procesima

-Ne postoji rat ni secesija. Ovo nije revolucija, nismo nikakvi revolucionari ni pobunjenici. Mi ne dižemo revoluciju, samo se držimo ustavnih nadležnosti, želimo da upravljamo procesima, rekla je Cvijanović, obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja danas razmatra pitanje vraćanja nadležnosti na entitetski nivo sa državnih institucija.

Obrazlažući Deklaraciju o ustavnim principima, o kojima će se danas takodje izjasniti parlament RS, ona je navela da je taj ; entitet "u kontinuitetu bio izložen raznim pritiscima, posebno onih koji su išli ka umanjenju ustavnih naležnosti RS".

Prema njenim rečima, na sceni je godinama bila "nelegalna centralizacija BiH", u šta, kako je navela spada i odluka bivšeg Visokog predstavnika Valentina Incka da nametne zakon o zabrani negiranja genocida.

-Pri svemu tome nije napravljen bolji i funkcionalniji sistem u BiH, nego suprotno od toga, ocenila je predsednica RS.

Cvijanović je rekla i da RS mora da se suprotstavi nelegalnom delovanju visokih predstavnika, ali da "nema nameru da uzurpira bilo šta što pripada nekom drugom nivou vlasti niti će ugroziti Ustav BiH".

-Osim što je postojanje OHR i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH suprotno evropskim integracijama, treba podsetiti na izjave u kojima se vidi da su oni neprocenjivo sredstvo bošnjačke politike za obračun sa Srpskom. Normalno je da reagujemo na takvo stanje, naglasila je ona.

Istakla je da RS otvorena za dijalog sa svima, ali da neće dozvoliti dalje ugrožavanje nadležnosti.

Prema njenim rečima, nije isključena mogućnost se neke nadležnosti u BiH objedine radi, kako je navela, bolje prohodnosti za gradjane, ali to mora da bude rezultat domaćeg dogovora, a ne nametanja.

-Deklaracija o ustavnim pincipima bi trebalo da opredeli našu nameru da čuvamo i poštujemo Ustav, rekla je predsednica RS.

Cvijanović je još ocenila da je nastojanje RS da se "suprotstavi nasilju" naišlo na pretnje sankcijama.

-Treba ih pitati 'Šta vi to hoćete od nas? Da ćutimo, slušamo i trpimo?' Ja sam za to da neke nadležnosti budu zajedničke, ali to mora biti stvar unutrašnjeg dogovora, a ne nametnuto izvana, naglasila je Cvijanović.

Kurir.rs/Beta