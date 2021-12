BOSANSKI MEDIJI UDARILI NA MILANOVIĆA! On svojim izjavama omalovažava Bošnjake

Sarajevska javnost i mediji već dugo su kritični prema hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću, za koga smatraju da svojim izjavama omalovažava Bošnjake, piše zagrebački Jutarnji list.

Tako je popularni portal Klix.ba, Milanovićev (sada, otkazani) dolazak najavio sledećim rečenicama: "Milanović koji poslednjih meseci kao da se trudi što više pogoršati odnose Zagreba i Sarajeva relativizirajući genocid u Srebrenici, ali i sebe približiti hrvatskoj desnici zbog čega je na udaru i tamošnje javnosti, danas dolazi u BIH povodom obeležavanja 28. godišnjice Bijelog puta za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu."

Dan ranije, u subotu 18. decembra u najavi Milanovićevog dolaska se podsetilo kako susret s članovima Predsedništva protokolom nije predviđen, uz dodatak "Milanović je u prethodnom periodu dao nekoliko izjava o BiH kojima je izazvao mnogo reakcija. Tim izjavama uveliko su narušeni odnosi BiH i Hrvatske."

Ogromno ogorčenje u BiH, izazvalo je nedavno Milanovićevo relativiziranje genocida u Srebrenici, nakon čega mu je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH, žestoko uzvratio rečima: "To su sramne i nedopustive izjave koje ne priliče šefu jedne države", poručio je Džaferović.

Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, tom prilikom je podsetio da su u Srebrenici ubijani i Hrvati koji su se "s nama zajedno borili protiv istog neprijatelja koji je danas Milanovićev saveznik", kako je rekao. "Imali smo doktore Hrvate koji su vođeni čašću Hipokratove zakletve činili sve na spasavanju naroda. Ubijeni su i Bošnjaci koji su 1991. branili Vukovar, a potom likvidirani u Srebrenici", izjavio je Orić.

Milanović je otvorio frontu u BiH, kada je prošle godine uz ostalo izjavio kako je svima jasno da u BiH postoje problemi o kojima se ne sme čutati, a među njima je i taj da su Hrvati koji tamo žive nezadovoljni svojim statusom i da se takvi problemi moraju rešiti jasnim dogovorom, a ne kozmetičkim zahvatima.

"Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez suglasnosti triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vek i bez toga nema građanske države. Građanska država u BiH je daleki, daleki san i lepa stvar no da bi se do toga došlo, kako se izrazio, najprije je potreban sapun, a onda parfem", rekao je predsjednik Republike Hrvatske, a to je tamošnja javnost primila kao uvredu.

Nakon što je Jutarnji list objavio kako Milanović neće u Srednju Bosnu, u tamošnjim medijima objavljeno je kako je "Zoran Milanović svojim retrogradnim, sramotnim i huškačkim izjavama navukao bes bosanskohercegovačke, ali i hrvatske i europske javnosti relativiziranjem genocida u Srebrenici i svađalačkom politikom koju uporno i samoinicijativno gura u prvi plan, no bilo bi interesantno čuti zvaničan stav SOA-e i Milanovića o bezbednosnim rizicima koje bi nosila njegova poseta Travniku i Novoj Biloj. Također, podsetimo da je prije nekoliko dana u posjeti BiH, u Sarajevu i Mostaru, bio premijer Andrej Plenković. Pojeta je prošla, naravno, bez ikakvih problema."

Kurir-rs/Jutarnji list