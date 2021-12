ČAMBERU 30 GODINA ZATVORA: Presuda za ubistvo navijača Duška Savanovića

Čamber, koji nije prisustvovao presudi, za ubistvo je dobio 29 godina, a za nedozvoljeno posedovanje oružja godinu i po, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od 30 godina zatvora, prenose Novosti.

Zločin se dogodio 31. decembra prošle godine oko 22.30 časova ispred benzinske pumpe "NIS Petrol" u Trnu, kod točilice za gorivo. U optužnici se navodi da su Čamber i Milan Đurđević "mercedesom C" došli na pumpu. Po izlasku iz vozila došlo je do verbalnog sukoba sa Savanovićem i Babićem koji su na pumpu došli "mercedesom GLK 220". Došlo je i do fizičkog obračuna pa je Čamber izvadio pištolj "CZ", kalibra 9 mm para, za koji nema oružni list, ni dozvolu za nošenje.

- Ispalio je hitac prema "mercedesu GLK" koji je pogodio zadnji levi točak. Savanović i Babić su seli u vozilo, ali su zaustavljeni. Babić je izašao iz auta i Čamber je prema njemu ispalio hitac i pogodio ga u levo stopalo, nanevši mu tešku povredu, navodi se u optužnici.

Babić je krenuo da se udaljava i Čamber ga prati, a zatim ga Savanović udarcem obara.

Čamber je pao leđima na tlo i iz tog položaja je ispalio treći hitac prema Savanoviću, koji je bio okrenut leđima i udaljen između dva - tri metra od njega. Savanović je zadobio prostrelnu ranu karlice i trbuha, od koje je podlegao u UKC Republike Srpske

Milan Đurđević je nakon sporazumnog priznanja krivice osuđen na godinu dana zatvora zbog pomaganja Daliboru Čamberu, nakon zločina, odnosno zbog toga što ga je odvezao kući.

Kurir.rs