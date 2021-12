PRE TRI GODINE UBIJENA SU DVA SARAJEVSKA POLICAJCA, OSUMNJIČENI SE SADA PREDAO: 37-godišnjak stigao na saslušanje u Tužilaštvo

Osumnjičeni koji je identifikovan kao Aleksandar Macan (37) i za kojim je pre mesec dana raspisana crvena Interpolova poternica sam je došao u sedište tužilaštva u Sarajevu u pratnji advokata i nakon toga je uhapšen.

Macan je bio u bekstvu od 4. novembra kada je propala akcija hapšenja i pretpostavljalo se da je pobegao u Srbiju.

Gde se krio i kako je neometano došetao do sedišta tužilaštva u centru Sarajeva još nije poznato.

Policajci Davor Vujinović i Adis Šehović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino polje.

Bili su u redovitoj noćnoj patroli kada su primetili grupu kriminalaca koji su pokušavali da ukradu pakrirani. Kriminalci su tada zapucali na policijski automobil i ubili Vujinovića i Šehovića.

Istraga o tom zločinu godinama je tapkala u mestu sve do novembra ove godine kada su tragovi do kojih je policija došla analizirajući komunikacije preko jedne internet aplikacije doveli do Macana.

Sumnjalo se da je on pobegao policijskoj raciji uz pomoć supruge koja je zaposlena u policijskoj stanici na Palama. Tokom pretrage njihove vikendice u okolni Pala istražitelji su pronašli tri puške i snajperski nišan.

Macanova supruga kći je Milomira Savčića, bivšeg generala vojske bosanskih Srba koji je optužen za ratne zločine, a nakon što mu je počelo suđenje pred Sudom BiH pobegao je u Srbiju.

