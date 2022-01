PREMINUO BOGDAN SUBOTIĆ: Prvi ministar odbrane Republike Srpske sahranjen u Novoj Topoli!

Subotić je rođen 25. aprila 1941. u gradiškom selu Turjak, preminuo je 7. januara, a sahranjen je juče na groblju u Novoj Topoli.

Službovao je u garnizonu Banjaluka, učestvovao je u ratu od jula 1991. do januara 1996. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske, te u Ministarstvu odbrane Republike Srpske.

Tokom službe u VRS obavljao je dužnosti ministara odbrane Republike Srpske od 1992. do 1993, glavnog inspektora VRS od 1993. do 1994. i savetnika predsednika Radovana Karadžića za bezbednost i Šefa kancelarije za ordenje Republike Srpske od 1994. do 1995. godine.

Bio je na čelu državne komisije "Granica 94" za ispitivanje "nedozvoljene trgovine, pomaganje neprijatelja, podrivanje vojne i odbrambene moći Republike Srpske".

Kurir.rs / RTRS, Foto: Youtube prtscr