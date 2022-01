DŽABA VAMA VAŠE PARE, JA OVACA NE DAM: Priča o vrednom Adnanu oduševila region VIDEO

Naime, 13-godišnji Adnan sav svoj džeparac troši kako bi proširio stado ovaca, piše Srpskainfo.

Sada ima oko 33 ovce o kojima se brine svakodnevno, a njegova priča oduševila je gledaoce iz celog regiona.

– Ded, mamin otac, jednom mi je dao 100 maraka i ja od toga sebi kupim jagnje. I tako, malo pomalo, od te jedne ovce skupio sam ih pet-šest, ispričao je Adnan za Tatabrada.tv.

- I drugi ded je imao ovce i ja sam ih s njim ponekad čuvao i kao nagradu mi je znao dati jagnje. Kad se ded razbolio, hteo ih je prodati i dao mi novac da prodam i svoje i njegove. Ja sam došao kući i plakao i onda sam došao i bacio im one pare: “Džaba vama vaše pare, ja ovaca ne dam”. Ipak sam ih morao prodati, ali onda sam kupio junicu da othranim tele. Ponovo sam skupio novac i povukla me želja za ovcama. Kupio sam tri ovce i malo pomalo one se tako jagnjile i sad ih ima dosta, ispričao je on.

Adnan je otkrio i da uz sve obaveze pronađe vremena za igru, međutim muči ga što, kako kaže, nema sa kim da se igra.

– Ma svi su na onim telefonima. Imam i ja telefon, ne kažem da ga nemam, ali oni su ovisnici o onim telefonima, kaže Adnan kroz smeh.

Adnan je iskreno odgovorio i na pitanje o školi.

– Pa da kažem, nije ni najbolje, a nije ni najgore, rekao je Adnan i za kraj pozdravio sve svoje nastavnike i razrednicu.

Reakcije na Adnanovu priču ne prestaju.

“Najjača reportaža na Jutjubu. Mali ne da je simpatičan i pametan, nego je presimpatičan i pravi mali mudrac. Nešto simpatičnije ne pamtim da sam gledao”, “Dete drago, svaka ti čast. Ti si primer za mnogo starije mladiće. Blago majci koja te rodila”, Svaka čast, Adnane! Slobodan, pričljiv i jako pametan dečak. Bog ti podario zdravlje, lep i uspešan život”, samo su neki od komentara, prenosi Klix.

Kurir.rs