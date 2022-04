SARAJEVSKI PROFESOR ANALIZIRAO ZEMLJOTRES: Ne ubija nas potres, nego loša gradnja

Profesor geografije Vedran Zubić objavio je noćas na svom Fejsbuk nalogu razloge zemljotresa koji se osetio širom regiona.

Pre sat vremena, prema zvaničnim podacima u 23:07, desio se zemljotres na lokalitetu istočne Hercegovine. Prema saznanjima koja su sada dostupna, a i ja čekao zvanične i precizne informacije, zemljotres je bio jačine 5.6 po Rihterovoj skali.

Treba napomenuti da ova skala nije linearna i potres 5.7 nije "malo jači" od 5.6. Govori se o kvantitetu oslobođene energije. Sama amplituda po Merkaliju je VII. Bitno je da razlikujete skale.

Ova regija je izuzetno trusna. U zoni Veleža, na relaciji Mostar-Nevesinje, postoji izrazita trusna aktivnost. Ovde se radi o rasednoj zoni diskontinuiteta i dodira centralnih i spoljašnjih Dinarida.

Potres je nekih 18 km istočno od Stoca, 9 km severno od Ljubinja i 4 km južno od Berkovića. Dakle, njegov epicentar je u tom geografskom prostoru. Prve informacije kažu da je izuzetno "plitak" te da je hipocentar na svega 2 kilometra. U širem kontekstu to je ipak pozitivna vest sa aspekta sekundarnog podrhtavanja litosfere.

Zemljotres je ovde normalna pojava!

Ako pogledate kartu videćete pojam Dabarsko polje. To je regija poznata kao bila i polja ili kao humine i rudine. Naravno, bila su planine, a sinonim planina su i visoke Humine. Nije retka pojava da se brda, pa i ono kod Sarajeva, zove Hum. I humka nam je poznat izraz koji često koristimo.

Ta zona spoljašnjih Dinarida, a ako gledate na kartu videćete Velež i Bjelašnicu (ne ona kod Sarajeva), je tektonski puna radijalnih pokreta (vertikala), ali i navlaka. U morfologiji je to poznato kao horst-šarijaži. Ta "navlaka" spoljnih Dinarida izaziva disbalans i zemljotrese. Linija se dalje proteže do sve do Golije i Njegoša u Crnoj Gori.

Južno od Dabarskog polja je nešto niža planina Viduša. Kompletna ta zona je krečnjačka i zbog toga bezvodna. Nama to govori da se radi o krednom izdizanju sa dna mora. Taj krečnjak je maritimnog porekla. Epigeneza (vertikalno izdizanje) Dinarida još traje, a njihovo "gužvanje" i navlačenje je posledica pokreta Afričke ploče koja se podvlači pod kopno. Taj deo smo davno naučili. Potres je ovde normalna pojava!

Ne ubija nas potres, nego loša gradnja

Ono što je zanimljivo da ste dobili informaciju na mobilnom pre nego što ste osetili trus. Trus je talas koji se proteže kroz litosferu. Od Sarajeva je to 90 km. A elektromagnetni talas je mnogo brži i vi ste dobili informaciju "svetlosnom brzinom". Dakle, saznali ste za zemljotres pre stvarnog osećaja.

Transferzalni talas koji se kretao je njihao površinu litosfere i trajao dugo. Verovatno vas je na visini dobro ljuljao. To je normalna pojava i ništa neobično.

U Hercegovini su bile i štete, a ja se nadam da nema ljudskih žrtava. Potres ima sekundarnu pojavnost, ali kada se već desio onda neka je tako "plitak" i nek nije dubljeg hipocentra. Regresivni zemljotres je uvek moguć, ali on se ne mora javiti odmah.

Ono što je bitno bez panike, ali svakako u toj zoni boraviti na sigurnom (mislim na Hercegovinu), a nama večita pouka da moramo imati robne rezerve za ovakve slučajeve i situacije.

NE UBIJA NAS POTRES NEGO LOŠA GRADNJA!

Znam da čekate utehu te iz onoga što mogu reći je da je stanje stabilno i da možemo na spavanje! BEZ PANIKE I ČUVAJTE LJUDE!

Zagrlite i poljubite ukućane. Psiha je čudo!

Kurir.rs