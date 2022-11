SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE PRETVORENA U CIRKUS: Alo, ej, oj, ođe ne more tako, voj, aloo, NEMOJ DA SE OBADAŠ!

Tragikomično vođenje konstitutivne sednice od strane „životno najiskusnijeg“ poslanika SNSD, Nataše Radulović, performans Nebojše Vukanovića sa unošenjem plakata protiv Milorada Dodika te bojkot cele opozicije prilikom polaganja svečane zakletve novoizabranog predsednika Republike Srpske, pokazuje da će novi saziv parlamenta Srpske nastaviti starom praksom i više ličiti na rijaliti, nego na najvišu zakonodavnu instituciju.

Nataša Radulović (SNSD), koja je otvorila sjednicu novog saziva Narodne skupštine RS, obratila se poslaniku Vukanoviću riječima: "Nemoj da se obadaš ođe!" (video by N1) pic.twitter.com/PQU3O0RNVM — InfoRadar.ba (@inforadar_ba) November 15, 2022

Iako bi konstitutivna sjednica parlamenta, u svakoj normalnoj državi, trebalo da bude jedan od najsvečanijih trenutaka u političkom životu, jučerašnja sednica Narodne skupštine Republike Srpske, po mnogim ocenama, kao i komentarima na društvenim mrežama, više je podsećala na „Farmu“, „Zadrugu“ ili neki sličan „zabavni“ program, piše Srpskainfo.

Predsedavajuća Narodne skupštine, koja narodne poslanike poredi sa stokom („Nemoj mi se ođe obadati“), unošenje u skupštinske klupe uvredljivih plakata protiv predsednika Srpske, kao i bojkot polaganja svečane zakletve najviših izabranih funkcionera Srpske, prema mišljenju komunikologa Mladen Bubonjića, predstavlja nastavak „igrokaza“, koji je, prema njegovim rečima, postao svojstven domaćoj političkoj areni.

– Ono što je najpogubnije jeste to da su građani već navikli na takav narativ i što je to postalo opšte mjesto u našem političkom životu. Izgleda kao da nas je stigla kletva: „Dabogda živio u zanimljiva vremena“. Zanimljiva jesu svakako, ali se pojedinci izgleda trude da ih učine još „zanimljivijim“ – kaže Bubonjić za Srpskainfo.

Intoniranjem himni Bosne i Hercegovine i Republike Srpske počela je Konstitutivna sjednica jedanaestog sazova Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjedava najstariji narodni poslanik Nataša Radulović. Od 83 narodna poslanika, najmlađi, Đorđe Vučinić, ima 23 godine. @N1infoSA pic.twitter.com/d3NTj1BU68 — Mladen Vujinović (@M_Vujinovic) November 15, 2022

On smatra da je Narodna skupština još davno postala poligon za razne političke igrokaze i teatralne nastupe.

– Pojedinci smatraju da je jedini način da pokažu svoj bunt i revolt prema vladajućim, koji su monopolisali ne samo skupštinu, već i celo društvo i život u Republici Srpskoj, to da na krajnje radikalan način iskažu protivljenje vlasti i svoje nezadovoljstvo. Nekad to pređe meru i postane degutantno i samim gledaocima sednica Narodne skupštine, ako ih uopšte ima. Ljudi sve više gledaju te sednice ne da bi bili upoznati sa zakonima koji odlučuju o njihovim životima, već da vide hoće li biti nekakvih incidenata i da li će biti novih vređanja i međusobnih optužbi. Sve se pretvorilo u jedan veliki cirkus, a za to je „zaslužna“ i jedna i druga strana – smatra Bubonjić.

Živopisan način vođenja konstitutivne sednice Narodne skupštine od strane Nataše Radulović, kao i nastup poslanika Liste „Za pravdu i red“, prema Bubonjićevim riječima, predstavlja rezultat višegodišnjeg srozavanja ugleda domaćeg parlamenta.

– Ono što je posijano sada se žanje, pa sad ubiremo plodove naše političke i demokratske nezrelosti – kaže Bubonjić.

On, takođe, ocenjuje da će novi saziv Narodne skupštine Srpske biti efikasan u formalnom smislu te riječi, budući da aktuelna vlast ima komotnu većinu u parlamentu.

– Ne sumnjam da će parlament biti efikasan u smislu usvajanja rešenja koje predloži vladajuća većina. I prethodni saziv bio je efikasan u tom smislu. Međutim, pitanje je da li će vladajućoj koaliciji biti dovoljna ta komforna većina, odnosno da li će uspeti da obezbede dvotrećinsku većinu, kako bi mogli da donose izmene nekih ozbiljnijih akata i da se mijenjaju neke stvari koje bi imale dalekosežnije posledice, kao što je promjena Ustava. Za to im je potrebna dvotrećinska većina, a da li će do nje uspeti da dođu putem pregovora, kompromisa, ucena, prevara ili izdaja, ostaje da se vidi – kaže Bubonjić.

(Kurir.rs/Srpska info)