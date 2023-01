BALKANSKI NARKO DILER ZAŠIO SEBI USTA U ZATVORU! Stravičan prizor u BiH, otkriveno zašto se Matković odlučio na BIZARAN ČIN

Milan Matković, kao i još neke osobe uhapšene po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog trgovine narkoticima, a koje se trenutno nalaze u pritvoru u Državnom zatvoru u Vojkovićima, stupili su u štrajk glađu, a upravnik zatvora Siniša Perković potvrdio je da Matković zašio sebi usta.

- To se desilo jutros i on se sada nalazi na medicini kako bi se sanirala povreda. Bune se zbog određenih stvari koje se tiču Suda BiH, da je počinjena nepravda prema njemu, nama nije jasno šta je tačno u pitanju, ali znam da to nema nikakve veze sa našim tretmanom prema njima u zatvoru, rekao je Perković za sarajevsku N1 tv.

Dodao je da su Matković i ostali juče stupili u štrajk glađu, navodno, jer se bune zbog kršenja ljudskih prava.

Milan Matković je uhapšen u julu u Trebinju prošle godine, a dovodi se u vezu sa međunarodnim krijumčarenjem velikih količina kokaina, pripremama likvidacija, kao i sa drugim krivičnim delima u BiH, zemljama regiona, Evropske unije i u prekookeanskim zemljama.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za Matkovića navelo da se protiv njega vodi više krivičnih postupak u više država.

U avgustu je u sklopu iste akcije uhapšen i policijski službenik osumnjičen za koruptivno delovanje i iskorišćavanje policijskih kapaciteta za pomaganje osumnjičenima u izvršenju krivičnih dela.

Iz Tužilaštva BiH je navedeno da se uhapšenih pet osoba dovodi u vezu sa više krivičnih dela koja se procesuiraju u okviru predmeta “Milan Matković i drugi“, zbog umešanosti u organizovani kriminal.

Kurirs.rs/Telegraf