OGLASIO SE MUŠKARAC SA DRAMATIČNOG SNIMKA IZ TREBINJA: Otkrio zašto je zaustavio automobil iz Kraljeva i počeo da viče (VIDEO)

Muškarac koji je kod Trebinja zaustavio automobil kraljevačkih tablica i održao lekciju mladom paru što bacaju smeće kroz prozor postao je heroj na društvenim mrežama!

Snimak je navodno zabeležio Zoran Petrović iz Trebinja koji je na svom profilu na društvenim mrežama objasnio šta se tačno desilo.

- Voze se ispred mene u Trebinju, južna obilaznica, skoro pa centar grada. "Hladno" kroz prozor bacaju praznu flašu od litar i po. Momak i cura od tridesetak godina! KV tablica (Kraljevo). Morao sam da reagujem! Dirnulo me. Dobro došli svi dobronamerni ljudi, ali svoje smeće nosite sa sobom ili bacajte na za to predviđena mesta - napisao je Zoran.

Komentari podrške pljušte danima.

- Imaš ručak od mene - navodi jedan korisnik.

- Bravo i treba tako. Baci smeće gde treba. Ne samo u Trebinju nego svugde. Sigurno kroz kuću bacaju smeće? I onda se pitamo otkud svugde kese i plastika. Pa od nas samih. Bravo - navodi jedna korisnica.

00:43 DRAMATIČNA SCENA KOD TREBINJA: Jel bacate u Kraljevu smeće tako kroz prozor iz auta?!

Na dramatičnom snimku, podsetimo, vidi se muškarac koji je nasred lokalnog puta zaustavio automobil i upozorio momka i devojku da ne bacaju smeće kroz prozor.

- Jel bacate u Kraljevu smeće tako kroz prozor uz auta? A gospođice - pitao je muškarac koji snima muškarca i ženu iz automobila.

Vozač je pokušao da se opravda rečima da devojka nije bacila smeće nego da je slučajno izletelo.

- Nije joj izletelo nego sam ja video da ste bacili. Nemoj to da radiš ovde. Jeste čuli? Zašto bacaš to čoveče? Jesi li normalan? Zabolelo me to brate! Ja to u Srbiji ne radim nikad. Ja kad dođem u Srbiju to nigde nikada ne radim - rekao je muškarac.

(Kurir.rs)