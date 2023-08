ČEKA LI MONSTRUMA NERMINA SUDBINA UBICE SA CETINJ?! Četiri pitanja o krvniku iz Gradačca ostala su misterija

Nermin Sulejmanović (35), bodibilder i fitnes trener sa debelim kriminalnim dosijeom, zavio je Gradačac u crno, usmrtivši tri i teško ranivši još tri osobe. Dodatno je šokirao javnost jer je svoj krvavi pir uživo prenosio na Instagramu.

U prethodnih nedelju dana otkriveni su mnogi šokantni detalji jezivog zločina koji je definitivno mogao da bude sprečen. Monstrum je imao svesnu ili nesvesnu podršku onih koji su, pre svega, trebalo da zaštite njegovu nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović koja je zbog porodičnog nasilja pobegla sa devetomesečnom bebom kod tetke.

Mnogo toga o Nerminu znamo, ali brojne kockice ove monstruozne kriminalne slagalice i dalje nisu složene. Ovo su četiri najvažnija pitanja u vezi sa Nerminom Sulejmanovićem koja su i dalje bez odgovora.

1. Ko će ga i gde sahraniti?

Telo trostrukog ubice nalazi se u Komemorativnom centru u Tuzli, a do danas niko nije podneo zahtev za njegovo preuzimanje. Ovu informaciju za Klix.ba potvrdio je Faruk Latifagić, direktor Komemorativnog centra u Tuzli.

foto: printscreen

- Obdukcija je urađena i telo se nalazi kod nas, te je spremno za ukop. Sada je potrebno da lekar koji je ustanovio smrt izda potvrdu o smrti i dozvolu za ukop. Mi čekamo da nam se za izuzimanje tela jave ili članovi porodice ili neko iz Gradske uprave Gradačca, jer je reč o osobi sa njihovog područja - kazao je Latifagić.

Po ovom pitanju se oglasio i otac ubice, Fikret Sulejmanović.

- Nema ko od porodice da ga sahrani, to su njegovi jarani i prijatelji krimosi sredili već i organizovali. To što je on uradio to je izazvano, to ne može normalan čovek da uradi, samo zlotvor! - rekao je Fikret Sulejmanović.

Nermin Sulejmanović bi, po svemu sudeći, mogao da doživi sudbinu Vuka Borilovića, masovnog ubice sa Cetinja - da mu se zatre svaki trag. Naime, za Borilovića niko ne zna ni gde, ni kad je sahranjen.

2. Ko mu je bio krtica?

Najviše pažnje sada je posvećeno otkrivanju krtica u redovima policije i suda koje su ubici otkrile lokaciju na kojoj se krila njegova nevenčana supruga i tako mu praktično omogućile da je ubije.

Glavna osumnjičena je lokalna policajka Dženana za koju rodbina Nezime Hećimović tvrdi da je bila u ljubavnoj vezi sa ubicom. Zato se od prvog trenutka sumnjalo da mu je ona odavala informacije iz istrage i, navodno, otkrila lokaciju gde se krije Nizama s ćerkicom. Dženana je do juče bila van BiH, na letovanju u Italiji.

- Lično sam čula kad joj je Nermin rekao da je u vezi sa Dženanom - ispričala je tetka ubijene Nezime.

foto: Facebook

Monstrum iz Gradačca je, po svemu sudeći, imao pomagače u policiji, ali i u sudu. Lokalni sud je nekoliko dana pre masakra odbio predlog MUP-a da se Sulejmanoviću zabrani približavanje žrtvi.

Sutkinja Lejle Numanović je odbila da izrekne tu meru pravdajući se da “nema dovoljno dokaza”. Inače, to je ove godine bila jedina zaštitna mera prema žrt

Konačno, pod istragom je i visokopozicionirani inspektor lokalne policijske stanice. On je, kako se sumnja, duže vreme bio u kontaktu sa Sulejmanovićem, zajedno su išli u teretanu, a jedno vreme mu je bio i trener. Ćerka ovoga inspektora takođe je bila prijateljica sa Sulejmanovićem.

3. Da li je ubijao planski ili nasumično?

Glavna meta Sulejmanovića bila je njegova nevenčana supruga Nizama Hećimović, koju je prvu i ubio. Ipak, još nije razjašnjeno da li su se ostale žrtve, kako ubijeni tako i ranjeni, na meti monstruma našle slučajno ili je ranije odlučio da im presudi.

Sulejmanović je poznavao familiju Onder, pa je hladnokrvno ubio sina Denisa i oca Đengiza, da bi posle ranio i njihovu majku, odnosno suprugu Harisu... Njihova ćerka Hana je na sahrani istakla da “sebi ne može da oprosti što je upoznala Sulejmanovića sa porodicom", optužujući sebe zbog njihovog susreta kada joj je bilo samo 16 godina.

foto: Dnevni Avaz

Ipak, na osnovu monstrumovih zabeleženih na Instagramu, tokom prenosa masakra uživo, ispada da je susret Sulejmanovića sa Onderima bio - slučajan!

- Ubio sam oca i sina. Kako su mi naletili, Bog zna. Ubio sam ženu i dva dušmanina. Nadam se da sam ubio i policajca. Beba je živa - rekao je tada Sulejmanović.

4. Zašto je stao s ubijanjem?

Sulejmanović je ubio tri osobe, još tri ranio, a onda se zaustavio u svom krvavom piru i izvršio samoubistvo, iako je prethodno u lovačkoj radnje i uzeo još municije i do vrha napunio rezervoar BMW-a u kojem se vozio. Zato se postavlja logično pitanje zbog čega se predomislio, jer ništa nije nagoveštavalo da je završio masakr.

- Upozorio sam sve redom da će doći do ovoga. Čekam da napunim oružje i da idem dalje - bile su poslednje reči monstruma u prenosu na Instagramu.

Kako je ispričao svedok Hasan Jašarević, ubica mu je u prodavnicu uleteo go do pojasa i krvav.

- Moj sin drži tu prodavnicu u Gradačcu, po potrebi ga menjam. U jednom trenutku sam čuo naglo kočenje i škripu guma, i čovek uleće u prodavnicu. Uperio mi je pištolj u glavu i rekao “daj svu municiju od devet milimetara” - ispričao je Jašarević.

Ubica se zatim uputio ka mestu Donja Ledenica, gde je, pred policijom, u svom automobilu izvršio samoubistvo.

Kurir.rs/Blic