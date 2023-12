POGLEDAJTE KAKO JE GRADIŠKI PUMPADŽIJA SPREČIO RAZBOJNIŠTVO! "Odmah sam ga prepoznao!" Dosetio se kako da savlada lopova! (VIDEO)

U gradiškom selu Laminci, sinoć je sprečen pokušaj razbojništva.

Naime, maskirani razbojnik inicijala A.J. je oko 20.45 časova uz pretnju metalnom šipkom pokušao da ukrade novac sa jedne benzinske pumpe. U tome ga je sprečio hrabri radnik Danko Budić. Ovaj Gradiščanin, za ATV kaže da je odmah prepoznao o kome je reč.

- Dok sam privodio smenu kraju, na vrata je ušao maskirani razbojnik. Na glavi je imao fantomku, dok je u ruci držao metalnu šipku. Čim je ušao, rekao je "daj pare, trebaju mi za majčinu operaciju, znam gde stoji novac". Međutim, po trenerci, po građi, glasu i zbog toga što mu je fantomka spala, ja sam prepoznao ko je. Reč je o našem bivšem radniku, radio je na našoj pumpi u mestu Brestovčina. Prepoznao sam ga i rekao mu "kakve pare, šta je sa tobom, da li si pijan". Još sam mu rekao da ne može dobiti pare, ali on nije odustajao i stalno je tražio novac. Zatim sam odlučio da iz kase izvadim 50 KM, kako bih mu prišao i savladao ga. Potom mu govorim uzmi novac, na šta on meni odgovara "nije to sve, ima još novca". Ja kako prilazim njemu on izlazi unazad na vrata. U tom trenutku, udaram ga vratima po prstima, a zatim i dva puta u glavu, isto vratima. Nakon toga, nailazi automobil da toči gorivo, a razbojnik se daje u beg - priča Budić za ATV.

Kako dalje navodi hrabri pumpadžija, policiji je odmah rekao o kome se radi.

- Rekao sam ko je razbojnik i da sam ga prepoznao po odeći i fizionomiji - zaključio je Budić.

O svemu navedenom obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se preduzmu sve mere i radnje na dokumentovanju predmeta, te da se u redovnoj proceduri protiv lica A.J. podnese izveštaj za počinjeno krivično delo.

Kurir.rs/ATV