ZBOG 130 EVRA , NARUKVICE I FIGURA OD PORCELANA POKUŠAO DA UBIJE NEMICU Suđenje čoveku iz Bosne: Njegova bivša radila u kući žrtve

Kako se moglo čuti u sudnici, on je žrtvu poznavao jer je njegova bivša žena radila kao kućna pomoćnica kod ove starije Nemice.

O ozbiljnosti napada govori i činjenica da je starica dva dana bila životno ugrožena i nije se znalo da li će preživeti.

Naime, on je 19. marta ove godine upao u stan starice, u berlinskoj četvrti Berlin - Veding. Odmah ju je bacio na krevet, zavezao i krpom joj zapušio usta, kako ne bi mogla da viče. Kako stoji u optužnici, on je dobro znao da ovo može dovesti do smrti starije žene, posebno što su joj usta bila začepljena, što joj je otežavalo disanje. Pored navedenog, žena je imala i prelome ramena i rebara.

Kako se mogli čuti tokom ročišta, on je uspeo da ukrade samo 130 evra, jednu srebrnu narukvicu i figurice od porcelana. Nakon toga je napustio stan, ostavivši ženu vezanu na krevetu.

Na njenu sreću, rodica je alarmirala policiju jer joj se 89-godišnjakinja nije javljala na telefon. Kada je spasilačka ekipa došla u stan, pronašli su je besvesnom stanju, dehidriranu sa višestrukim prelomima. Narednih nekoliko dana bila je životno ugrožena.

Detaljnom istragom policija je uspela da uđe u trag napadaču i uhapsila ga u maju mjesecu. Žrtva se danas nije pojavila u sudnici, a nastavak suđenja je zakazan za 4. decembar.

Kurir.rs/Avaz