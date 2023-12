MISTERIJA NESTANKA TANJE (23) U DOBOJU Kao dokaz samo SNIMAK, a reči oca lede krv: "Jedne noći vratila se s jaknom KOJA NIJE NJENA

DOBOJ - Intenzivna potraga za kanadskom državljankom Tanjom Varajić (23) još uvek nije dala rezultate, a u cilju njenog pronalaska i otkrivanja misterije nestanka rodbina i poznanici napravili su fejsbuk grupu "Traži se Tanja Varajić".

Na toj stranici objavljena je i poruka porodice uz molbu svima da pomognu u njenoj potrazi.

"Taco nedostaješ nam. Svaki dan se nadamo da ćemo da ugledamo i zagrlimo ili da čujemo od tebe, tu sam, dobro sam.

Nije važno ni zašto, ni kako, ni ko. Ko god ti pomaže, hvala mu, neka se ne brine, ne treba da se boji, nikoga ne krivimo, niti se ljutimo. Ne treba da se plaši. Vrati se Taco. Javi da znamo da si dobro. Ako ne možeš sama zamoli neka ti neko pomogne, a mi ćemo pomoći njima.

Tvoji tata, mama, brat i sestre

PS. Tifani is fine and waiting for you. (prim. aut. Tifani je dobro i čeka te)", navedeno je u poruci.

U Policijskoj upravi Doboj su rekli da je u toku intenzivna potraga za nestalom devojkom.

Varajićevoj se izgubio svaki trag 4. jula u noći kada se nakon što je preskočila balkon stana Doboju i udaljila se u nepoznatom pravcu.

Njen otac: Jedne noći se vratila s jaknom koja nije njena Otac nestale Dejan Varajić rekao je novinarima da je Tania kod bake u Doboj doputovala 25. juna, i da do dana nestanka nije napuštala ovaj grad, piše Srna, prenosi Srpskainfo. On kaže da na Taniino kretanje u momentu nestanka ukazuje samo jedan snimak sa nadzorne kamere, a da mnogo nisu pomogli ni podaci sa njenog mobilnog telefona koji nije ponela sa sobom nakon što je izašla iz stana On kaže da nije upoznat da li je tokom boravka u Doboju sklopila prijateljstva, sem da se jedne noći kući iz Vidovdanske ulice vratila sa jaknom koja nije bila njena i ovom prilikom apelovao na vlasnika da im se javi i pomogne u rekonstruciji okolnosti koje su prethodile nestanku. Varajić kaže da su potragu proširili i u Banjaluku, gde Tania ima tetku, ali i druge gradove poput Dervente, zahvalivši svim ljudima dobre volje i službama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, koji se nesebično angažuju da ona bude pronađena. S obzirom da je Tania državljanka Kanade on kaže da su o nestanku obavešteni i Evropol i Ambasada SAD u BiH. Varajić je apelovao da svi koji su na bilo koji način, direktan ili indirektan, imali kontakt sa tom devojkom ili imaju neku informaciju da slobodno podele sa njima ili policijom.

