PREMINULA DEVOJČICA IZ BiH KOJA JE POVREĐENA U AMERICI: Skinuta sa aparata, danima se junački borila za život, ali više nije mogla

Devojčica poreklom iz BiH preminula je od povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći u Solt Lejk Sitiju u američkoj drtžavi Juti!

Samohrani otac Semir Lilić (32) krenuo je 14. januara sa sinom Emelom (6) i ćerkom Lenin (5) kod frizera kad se u njihov "folksvagen" zakucao automobil koji se kretao brzinom od 123 kilometara u zoni gde je maksimalna dozvoljena brzina 55 kilometara na sat.

Vozilo hitne pomoći prevezlo je Semira i njegovog sina u bolnicu dok je medicinski helikopter prevezao Lenin u drugu bolnicu.

Devojčica je zadobila prelom kičme i slomljen vrat, ali i traumatsko krvarenje u mozgu. Danima je trajala borba za malu Lenin, međutim, devojčica je nažalost 22. januara skinuta s aparata za održavanje života.

Šestogodišnjak je zadobio prelom nosa i uganuće kuka, imao je i posekotine po usnama, a Semir je iščašio rame i slomio nogu.

Šarmejn Huerta-Guzman (25), koja je izavala saobraćajnu nesreću, sada je prema sudskim dokumentima optužena za ubistvo iz nehata drugog stepena i niz drugih optužbi.

Devojčica je sahranjena u četvrtak.

Nesreća se dogodila oko 13 sati kad je Huerta-Guzman prošla pored drugog vozila u slepoj ulici i direktno udarila u Lilićev automobil.

- Možda bih mogao da uradim nešto da sam imao dve sekunde, međutim, naišla je tako brzo da nisam mogao ništa da učinim za svoju decu i sebe. Možda bih imao vremena da sam uradio nešto drugačije tog dana, recimo, da sam vezao cipelu mog sina još dve sekunde ili tako nešto. Ali ništa nije krenulo drugačije. Samo završite na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - rekao je Lilić za ABC4 u ponedeljak.

PILI I KRENULI KUĆI?

Svedoci su policajcima rekli da je muškarac iz automobila Huerta-Guzman izvadio flaše alkohola iz razbijenog vozila nakon sudara i sakrio ih u žbunje obližnje crkve.

Huerta-Guzman rekla je policiji da su pre nesreće pili i krenuli kući. Test je pokazao da je imala 0,24 promila alkohola u krvi. Zadržana je bez kaucije i pojaviće se pred sudom 6. februara.

Amel Kulovac, rođak porodice, organizovao je akiciju prikupljanja pomoći na stranici Go Fund Me. Do sada je prikupljeno više od 76.000 dolara za troškove sahrane devojčice i druge troškove koje je snosila porodica.

- Nesreća je imala veoma tragičan i ozbiljan uticaj na celu porodicu. Vaša donacija, bez obzira na iznos, značajno će uticati na porodicu Lilić. Molim sve koji možda planiraju da piju alkohol. Potrošite 30 dolara na Uber vožnju kući umesto da izazovete tragičan srceparajući incident nečijoj porodici - navodi Kulovac.

(Kurir.rs/Dejli mejl/Preneo Z.Ko)