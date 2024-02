TINEJDŽERKA ŽALILA ZA TATOM KOG JE OMAMILA, A MAMA UBILA... Jezivi detalji ubistva iz Doboja: OGLASILA SE NA FEJSU NAKON UBISTVA

Nakon što je nađeno iskasapljeno telo vlasnika ren-a-car agencije Saše Kulišića iz Doboja vezanog za drvo u šumi, istražitelji iz sata u sat otkrivaju nove jezive detalje ovog monstruoznog zločina za koji su osumnjičeni njegova supruga A. K. (33), njen ljubavnik D. L. (19), a sada i njegova maloletna ćerka (14).

- Istražitelji Republike Srpske koji danima rade na slučaju došli su do saznanja da je Sašina ćerka koju ima zajedno za osumnjičenom A. K. učestvovala u zločinu. Naime, sumnja se da je devojčica sipala tablete u piće svom ocu kako bi ga omamila i to sve na nagovor majke - kaže izvor i dodaje da je ona sinoć u pratnji radnice Socijalnog rada došla u nadležno tužilaštvo gde je saslušana.

- Na početku se nije ni sumnjalo da bi tinejdžerka mogla da bude deo paklene ekipe koja je isplanirala i počinila zločin, ali se detaljnom istragom došlo do frapantnog podatka.

osumnjičena ćerka saše kulišića žalila za njim na društvenim mrežama pa uhapšena foto: Printscreen/Društvene mreže

Tinejdžerka je nakon saslušana uhapšena, a samo dan ranije je na svom profilu na Fejsbuku promenila profilnu sliku u crnu sliku, neki znak žalosti. Ispod ove fotografije samo su se nizali komentari u kojima su joj poznanici i prijatelji izjavljivali saučešće.

- Jao, koja tuga. Neka Saša počiva u miru. Mnogo mi je žao što se ovo desilo - piše u jednom od komentara, dok se ona uredno zahvaljivala.

Nakon toga ona je i objavila fotografiju svog oca u čijem ubistvu je navodno učestvovala.

- Tata - kratko je napisala osumnjičena maloletna ćerka Saše Kulišića uz objavljenu njegovu fotografiju na kojoj je nasmejan.

ronioci traže nož kojim je a.k. navodno žrtvi nanala smrtonosne povrede foto: Printscreen/Facebook/Atv Banja Luka

Nakon što je maloletnica uhapšenja njena polusestra Tamara Kulišić rekla je za Kurir da je ne čudi da je devojčica učestvovala u zločinu.

- Poznavajući da je ceo život više bila uz majku ne sumnjam da je pod njenim uticajem mogla i da sudeluje u zločinu - rekla je kratko Tamara Kulišić, Sašina ćerka iz prvog braka.

Pa da podsetimo, kako su već izveštavali lokalni mediji, osumnjičeni su skovali plan, iznajmili nekoliko automobila kako bi zavarali tragove neposredno pre zločina, kao i nakon toga, iznajmili stan u Banjaluci. Devojčica je navodno, sipala žrtvi omamljujuće tablete, nakon čega ga je u njegovoj kući osumnjičeni D. L. nekoliko puta udario, a potom su ga gepekovali u iznajmljeni automobil koji je vozila A. K. Ispred nje, drugim kolima išao je njen navodni ljubavnik.

Odvezli su se do šume u blizini izletišta Preslice nadomak Doboja gde su žrtvu izvukli iz kola, a onda ga je A. K. ubola tri puta u telo i to su, kako je kasnije utvrđeno obdukcijom, bile smrtonosne povrede. Saši Kulišiću je potom skinuta garderoba, vezali su ga za drvo, a potom pobegli u iznajmljene stanove koje su prethodno uzeli. Da se nešto čudno dešava primetila je kuma žrtve i osumnjičene, koja je došla do njihove porodične kuće i videla da ih nema, a u kući su bili brojni krvavi tragovi.

Privođenje osumnjičenih A. K. i njenog ljubavnika D. L. u nadležno tužilaštvo

1 / 2 Foto: Printscreen Nezavisne

Pomislila je da se dogodilo neko nasilje u porodici i o svemu je obavestila policiju u Doboju. Ubrzo je stigla i potvrda da su prolaznici u šumi nadomak Doboja pronašli unakaženo delo koje su psi lizali. Identifikacijom je utvrđeno da se radi o Saši Kulišiću. Policija je ubrzo locirala i uhapsila osumnjičene koji su za sobom ostavili brojne krvave tragove.

Žrtva Saša Kulišić danas će biti sahranjen u krugu porodice, a inače na umrlici koju je dala porodica u ožalošćenima stoji i njegova osumnjičena ćerka dok supruge A. K. nema.