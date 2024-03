ŽENA IZ BOSNE ZATRUDNELA U 50. GODINI, OBJAVA IZAZVALA HAOS NA MREŽAMA "Treba nekad biti čovek, a ne samo sipati otrov"

Kada je i da li postoje prave godine kada jedna žena treba da zatrudni - pitanje je koje zasigurno nema pravi odgovor. Ipak, ako pitate pojedince na internetu, starije žene, one preko 45 godina ne bi trebale da planiraju trudnoću i to sve zbog potpuno banalnog razloga.

Temu trudnoće u nešto kasnim godinama pokrenuo je jedan muškarac iz Bosne koji se na X mreži potpisuje kao "Ezio Auditore". Podelivši sa drugima da je užasnut lošim komentarima ljudi na vest da je njegova poznanica zatrudnela sa 50 godina, pitao se kada smo i zašto "postali zli"?!

"Žena zatrudnela, ima oko 50 godina i logično srećna je, jer je mislila da nikad neće postati majka (godinama pokušava). Komentari puni zlobe, nisi trebala ni sad, kako ne misliš glavom, dete će rano ostati bez majke bla bla. Zašto smo tako zli pitam?

Pod jedan guraju nos u tuđi posao i pod dva kvare tuđu radost i šire nimalo lepe komentare. Treba nekad biti čovek, imati osnove ljudskosti u sebi, a ne samo sipati otrov", napisao je on.

Na osnovu mišljenja drugih korisnika ispod ove njegove objave, čini se da je i sam dobio komentare koji su mu prethodno smetali.

"Pa dobro su rekli. Pa nije dete igračka niti tu zbog nje. Šta je sa njim/njom? Pitanje i da li će to izneti do kraja, to je trudnoća visokog rizika. A pitanje i da li će dete biti zdravo. Valjda će biti. Priroda ima svoje vreme kada se rađa, kada se prave deca, kada se umre", "Zli? Zašto se realnost i istina uvek naziva zlo? Zašto se kritika uvek naziva pljuvanje?", "Po meni, to je sebična odluka", pisali su neki.

"Poručili su mi da sam matora i za ljubimca"

Naravno, javili su se i oni koji dele njegovo mišljenje.

"Ja celo detinjstvo provela slušajući kako mi je majka stara, kako ja kad krenem u srednju ona će biti baba. Rodila me je sa 45, još je živa i vitalna. Ja imam 32 ona 77. Najbolja žena na svetu. Postoji razlog što nekom Bog podari dete sa 19 i nikad više, a što nekom kasno", "Ja sam dobila isti komentar, a imala sam 35, i to u frizerskom salonu, od bu*ale koju prvi put vidim. Ljudi su, jednostavno, go*na", "Tako je i meni bilo. Nisu mi rekli ali sam se ja osećala kao da mi poručuju da sam matora i za ljubimca", glasili su dodatni komentari.

