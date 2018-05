CRNOGORSKI PREMIJER OSUDIO NAPAD NA OLIVERU LAKIĆ: Smenjivaćemo bezbednjake dok se ne pronađe počinilac

On je tokom razgovora sa komesarom Evropske unije za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanesom Hanom u Tivtu kazao da oštro osuđuje ovaj napad i da su nezavisni mediji i profesionalni novinari produžena ruka svakog demokratskog sistema.

"Odlučno osuđujem taj kukavički čin kao događaj koji je po svojoj prirodi napad na demokratiju i građanske slobode, i atak na nezavisne medije i demokratske institucije. Nezavisni mediji i profesionalni novinari su produžena ruka svakog demokratskog sistema", rekao je predsednik Vlade.

Dodao je da su i pored najsnažnijih osuda koje je Vlada uputila odmah po saznanju za napad, registrovani prisustvo i izjave solidarnosti najviših funkcionera službi bezbednosti i tužilaštva, koje, rekao je premijer, svakako pozdravlja.

"Međutim, solidarnost je samo jedna komponenta javne i društvene odgovornosti, a suštinske su obaveza efikasne istrage i sposobnost za potpuno rasvetljavanje ovog događaja. A ona podrazumeva otkrivanje počinilaca i nalogodavaca i njihovo procesuiranje. Zato neću prihvatiti ništa osim rezultata koji očekujem – a to je hapšenje počinilaca ovog krivičnog dela. Želim i da poručim da će direktori i rukovodstvo bezbednosnih službi i organa, koji su u nadležnosti Vlade, biti menjani sve dok ne pronađemo one koji su sposobni da rešavaju ovakve i slične kriminalne slučajeve. A za one starešine i rukovodioce koji nisu u Vladinoj nadležnosti, javno ću zahtevati preispitivanje i njihove odgovornosti, odnosno sposobnosti kod drugih grana vlasti koje su nadležne za njihov mandat. Dakle, želim da ponovim i sa ovog mesta – Vlada neće tolerisati napade na novinare. A njihova sigurnost, i bezbednost građana, biće mera našeg povjerenja i podrške onima koji su najodgovorniji za rad i rezultate institucija. Smatram da baš u ovakvoj prilici, kada slavimo tekovine slobode i demokratije, treba da pokažemo i svoju odlučnost, ali i sposobnost odbrane tih vrednosti kada su ugrožene“, rekao je predsednik crnogorske Vlade.

