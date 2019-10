NEMOJ DA ME SNIMAŠ, VIDEĆE ME DECA: Skandal drma Spuž, zatvorenici uhvaćeni kako šmrču, a evo šta o tome kaže Uprava!

Jedan od zatvorenika navodno je ušmrkavao beli prašak, dok je njegov cimer iz ćelije sve to zabeležio na video-snimku

Iz Uprave policije Crne Gore je saopšteno da su postupili po prijavi Uprave spuškog zatvora i navode da je u toku prikupljanje operativnih informacija.



Iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu oglasili su se ranije saopštenjem povodom snimka na kojem se vidi zatvorenik kako se drogira, a koji je Dan objavio, tvrdeći da se u ovom slučaju ne radi o narkotiku već o tabletama.

Osim toga, iz UIKS-a tvrde i da nije u pitanju zloupotreba narkotika, već da su došli do saznanja da se radilo o simulaciji zloupotrebe narkotika.

Iz te ustanove navode i da se ne radi o kokainu, već da je zatvorenik ušmrkavao tablete, odnosno, terapiju koju mu je prepisao lekar.

“Da ove tvrdnje nisu istinite i da se radi o klasičnoj manipulaciji Uprave spuškog zatvora potvrđuje nastavak video i audio-snimka koji Dan poseduje, a u kojem zatvorenik koji ušmrkuje beli prah moli cimera da ga ne snima kako ga ne bi videli žena i deca. Postavlja se pitanje zbog čega bi se zatvorenik krio od bilo koga ako uzima terapiju propisanu od lekara. Zašto brani da ga snimaju i zašto se boji od toga hoće li ga videti članovi porodice?”, kazali su.

Kako se dodaje, da se ne radi o tabletama i simulaciji vidi se i čuje na snimku.

“Šta radiš to? Drogiraš se, je li?“, upitao je osuđenik cimera kojeg je snimao.

"Šmrčem, da. Snimaš li me to“, upitao ga je zatvorenik koji je konzumirao kokain i dodao: „Snimaj slobodno, boli me k….“. Potom je došao do cimera da vidi da li ga zaista snima. Kada je video da je đavo odneo šalu, kaže: "Nemoj to da radiš, nemoj da me snimaš, jesi li ti lud. Videće me žena i deca i to… Beži, čuješ li me“.

