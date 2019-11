ROĐEN KAO DEVOJČICA, A U NEDELJU KRŠTEN KAO ĐETIĆ: Vuk je promenio pol, pa se u narodnoj nošnji krstio uz Amfilohijev blagoslov! (FOTO)

Vuk je odeven u crnogorskoj narodnoj nošnji ušao sa kumom u crkvu i obavio čin na koji je dugo čekao.

"Puno srce, nadam se da ćemo i u nastavku života dignute glave zajedno šetat", napisao je on na Fejsbuku.

On je rođen kao devojčica, ali je u nedelju kršten kao đetić, iako još nije do kraja kompletirao proces promene pola. Prema saznanjima medija, u njegovim dokumentima još stoji žensko ime i pol, ali se očekuje da će, kada ceo proces bude okončan, pisati muško ime.

U Mitropoliji crnogorsko-primorskoj potvrdili su za Večernje novosti ovaj događaj, dodajući da bi bilo neprimereno da se obaveštava javnost o bilo čijem krštenju i uopšte nečijem učešću u crkvenom životu.

S druge strane, predsednica LGBT Foruma Bojana Jokić izjavila je da se radi o istorijskoj činjenici, neverovatnoj za crnogorske prilike.

"Ukoliko u obzir uzmemo to da zvanična Crna Gora, uz sva stremljenja evroatlantskim integracijama, transrodnim osobama kontinuirano onemogućava potvrdu identiteta, ponekad i po nekoliko godina, s druge strane, imamo Mitropoliju koja ovim čini neverovatno progresivan korak prihvatanja i potvrde identiteta onih, uglavnom najugroženijih među nama", kazala je Jokićeva.

"Vuk je trans momak koji još nije prošao kroz celokupnu tranziciju. Nema reči kojom bih opisala ovaj osećaj sreće i ponosa. Danas je hrišćanska ljubav prema čoveku pobedila sve razlike. Hvala Mitropoliji na raširenim rukama spremnim za zagrljaj za svu svoju decu", napisala je Jokićeva na svom Fejsbuku.

Adžić se krstio u crnogorskoj nošnji, a Bojana Jokić je dodala da je ovo prvi slučaj krštenja trans osobe koja nije prošla tranziciju.

"Država nije spremna da prihvati njegov identitet pre tranzicije već mu u svim dokumentima stoji žensko ime, a SPC jeste i u krštenici mu piše Vuk", rekla je Jokić.

Prema njenim rečima za crnogorski Standard, Crna Gora onemogućava promenu imena i rodnih oznaka u zvaničnim dokumentima, dok se ne kompletiraju sve faze procedure prilagođavanja pola rodu.

"Od hormonske terapije, sa svim svim propratnim operacijama. Glavni proces tranzicije je donja operacija. Ona još uvek važi za krucijalnu u poimanju promene pola", pojasnila je Jokić.

KO JE VUK ADŽIĆ?

Vuk je u žižu javnosti dospeo još letos kada su ga nepoznate osobe brutalno pretukle na pragu porodične kuće u selu Mateševo, kod Kolašina. Sebe predstavlja kao pravoslavnog vernika, pa je više puta isticao da to što je rođen u pogrešnom telu posmatra kao teret koji mu je Bog dao.

Živi u LGBT skloništu u Podgorici, koji vodi Forum Progres uz podršku Ministarstva za manjinska prava. Rano je ostao bez oca, za koga je mnogo bio vezan.

On je u više navrata pokušavao da objasni javnosti da je on svoje telo prilagodio onome što on zaista jeste: "Oduvek sam se osećao kao muškarac, i kao mali sam mislio da sam dečak. Ipak, u jednom trenutku sam shvatio da nisam i to je bilo jako teško otkriće. Sudbina je htela da se rodim tako da mi se telo ne poklapa sa onim što sam u duši".

