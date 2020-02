GLUMAC SLAVIŠA ČUROVIĆ PORUČIO VRHU CRNE GORE: Narod je ustao, brani poslednje što mu je ostalo!

"Gledam sad nešto - Crnu Goru su bili pritisli Turci, a odozgo je bila Austrougarska. Pa su bili porobili Italijani od 1941. itd. Sve je to ostalo, sve se sačuvalo. U Crnoj Gori je bio ubijen vladika i 132 sveštenika i monaha 1945. Sve je slišćeno. Kada je došao mitropolit Amfilohije, to niko ne pominje, bilo je ukupno 20, 30 monaha. Sada ih je preko 800. Podignuto je i obnovljeno 700 hramova i crkava", započeo je priču Slaviša Čurović u jednom televizijskom gostovanju.

Istakao je da toliku efikasnost za 30 godina nije pokazao nijedan arhipastir srpski, kao što je to uradio Amfilohije.

foto: EPA

"Taj narod nije lud, taj narod sve to vidi. Da je on to sve uradio, uz pomoć naroda. I taj narod kaže "pa, čekaj, ovaj gradi, ostavlja sve to Crnoj Gori, podigao je veru". Crnogorci su bili najveći bezbožnici. Od moje kuće 200 metara crkva, sada je krenula litija od Gornje Gorice, kaže brat da ih je bilo pet hiljada, od ukupno 12.000 ljudi. Ja se sećam kad su uvodili koze i krave, a iz krova je rastao dud visine sedam metara. Taj hram je najlepši ukras moga mesta. I tako je po Crnoj Gori svuda, od Ulcinja do Pljevalja. I to je zasluga mitropolita. I Joanikija i patrijarha", dodao je.

Čurović kaže da je narod sve to video i brani poslednje što mu je ostalo.

"Uzeli su mu državu, pokrali su referendum, to svi znamo. Bilo je bitno ko broji. Pa su onda posle toga uveli jezik u parlament, pa Marković izašao da kaže da "80 odsto naroda Crne Gore ne priznaje Kosovo i protiv je naše odluke, ali mi smo priznali". I to ne da pokaže koliki je vazal, nego koliki je rob. Samo robovi nemaju pravo na mišljenje. On nema pravo na mišljenje, radi šta mu se kaže. Sad kad je došlo do ovoga, narod se digao. Neće! Neće! I tih hibrida može da bude koliko god hoćete, čega god hoćete. Narod je ustao. A vi dobro znate, narod kada namiriše krv, ne krv ovu, da me ne shvate pogrešno, pa da me osude, nego kad narod namiriše da je neko slab i gotov, on ljulja do kraja. Tako su sljuljali Slobu, tako su oni isti sljuljali staru vlast. Tako će i ovu. Da su bili pametni pa da se odmah dogovore sa crkvom, imalo je šanse. Sad više nema", zaključio je Čurović.

Podsetimo, pre ovoga, Čurović je pozivao i igrao veliku ulogu u masovnom okupljanju ljudi u Crnoj Gori protiv Zakona o slobodi veroispovesti.

"Ja sam jedan od onih iz Crne Gore kojima je Srbija sve dala i pomogla. I mnogo nas ima. Nemamo mi šta da se okupljamo ispred Hrama u Beogradu, nego treba da 300, 400, 500 hiljada ili milion ljudi, koliko nas je došlo u prvoj, drugoj ili trećoj generaciji, svi krenemo kući. Tamo to da branimo. Svi na granicu. Pa kad nas pitaju: " 'Đe ćeć?", mi odgovorimo "Kući". Pa kad nas dođe do milion, imaće šta da vide", rekao je Čurović.

Kurir.rs Foto: Sonja Spasić

Kurir