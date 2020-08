PREMIJER CRNE GORE PORUČIO: Državne institucije su spremne da odgovore na bilo koji vid nasilja na dan izbora (VIDEO)

Marković je na Cetinju rekao da Crnu Goru napadaju ovih dana oni isti koji je nisu želeli 2006, i čiji su je preci, kako je kazao, poništili 1918. godine.

Tvrdi i da u svetu nije zabeleženo da se u političkim povorkama nalaze sveštena lica, kao i da su u Crnoj Gori zakon i pravni poredak jednaki za sve, prenosi RTCG.

On je rekao da je pred građanima 30. avgusta jednostavan izbor i ocenio da se na izborima ne odlučuje "ni o DPS-u ni o bilo kojoj drugoj stranci niti o tome koja će vlada vršiti vlast u ime građana u naredne četiri godine".

"To je samo formalizacija, ili administrativni postupak nakon prebrojanih glasova. Kao 2006, kada nam je svaki glas bio važan za obnovu državnosti, 30. avgusta je svaki glas važan za očuvanje naše državnosti, za odbranu Crne Gore jer će ona 30. avgusta biti napadnuta. Ona se napada ovih dana od onih istih koji je nisu želeli 2006. i čiji su preci poništili Crnu Goru 1918. godine", rekao je Marković na sastanku sa mladima na Ivanovim Koritima.

On je dodao da 30. avgusta "naspram sebe imamo istu političku i nacionalnu ideologiju kao i ranije, politiku i ideologiju koja daje primat jednom narodu, i jednoj veri", navodeći da to u Crnoj Gori nije moguće.

Marković je rekao da veruje da će ta politika 30. avgusta, na dan izbora, pokazati "svu rogobatnost i sav svoj građanski i politički primitivizam".

"Ali vas uveravam da su institucije već danas spremne, da bezbednosne institucije znaju šta oni rade i na šta su spremni. I da ćemo im 30. avgusta na to odgovoriti žestoko. Nakon prebrojanih glasova konstatovati ubjedljivu pobedu Crne Gore, ne nas pojedinacno, a nakon toga u Crnoj Gori za njih nikad više neće biti isto. Moraće je poštovati ako je neće voleti", poručio je Marković.

On je dodao da će se Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici "vratiti u manastire i crkve" i da ih neće više biti u političkim povorkama.

"Nece ih biti za mikrofonom gde proklinju naše oceve, naše dedove, nas same i našu decu. To se nigde u svetu ne radi u XXI veku. Nažalost to se u Crnoj Gori radi. I to cemo istrpeti do 30. avgusta. Nakon toga to se više neće tolerisati", poručio je Marković.

On je dodao da će zakon i pravni poredak jednako važiti "kako za nas tako i za Amfilohija i za Baćkovića i za sve druge".

"A one koji proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane otvorićemo granice, jer nemaju ovde utemeljenja i vratićemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo", naveo je Marković.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir