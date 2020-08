ANDRIJA MILOŠEVIĆ O STANJU U CG: Ljudi treba u velikom broju da izađu na izbore, važno je da ne nasedaju na provokacije

Izbore u Crnoj Gori, do kojih je ostalo još tri dana, mogu se smatrati odlučujućim, pošto će se na njima videti kojim putem će nastaviti Crna Gora i kakva je budućnost našeg naroda u susednoj zemlji.

Mnogi glumci, sportisti i druge poznate ličnosti su se oglasile po tom pitanju, a jedan od njih je i Andrija Milošević, koji pomno prati situaciju u susednoj zemlji, ali ima i poruku za sve uoči predstojećih izbora.

"Ljudi treba u velikom broju da izađu na izbore, posebno mladi, i da glasaju slobodnom voljom. Proteklu godinu obeležile su litije, a ove poslednje su izgledale zaista fascinantno.

Ipak, bitnije od toga je da protiču u mirnom tonu. Jer, jedna od najvažnijih stvari u Crnoj Gori sada je da ljudi ne nasedaju na provokacije i priče koje ih navode da mrze jedni druge, jer se mi međusobno nikada nismo mrzeli. To je jedna od stvari koja me najviše boli", poručio je on.

