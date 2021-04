KRIVOKAPIĆ U VANREDNOM OBRAĆANJU: Pokrećem proces opoziva ministra Leposavića zbog izjave o Srebrenici

”Ministar je i na to ostao imun i tražio sam mu ostavku, to je najbolji način da ličnim činom pokažemo odgovornost”, kazao je Krivokapić.

On je dodao da je nedopustivo da ministar pravde iznosi svoje privatne stavove. Takođe, kazao je da Leposavić svojom biografijom zaslužio mesto ministra, ali da nije želeo da odstupi od svog stava o genocidu u Srebrenici.

“Niko nije više u fazi da može četiri godine da čeka isticanje svog mandata. Ulje na vatru donela je izjava ministra Leposavića”, istakao je premijer.

Predsednik Vlade je naglasio da mu je ovo najteža odluka koju je doneo u životu. ”Ja tvrdim da je ovo pokušaj rušenja Vlade iznutra i na tome rade mnogobrojni i predstavnici pojedinih vladajućih partija, a sada i DPS zdušno sa svojim satelitima i osećam pipke hobotnice koje još ne možemo da odsečemo. Dajte da odlučimo da li je Crna Gora drugačija. Stvaraju se dva ultra bloka, jedan ultrasrpski i jedan ultrakomitski, dosta nam je pregrada i zidova”, kazao je Krivokapić.

Leposavić je na prvom "premijerskom satu" rekao da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio zločin genocida kada se to, kako je rekao, nedvosmisleno utvrdi.

On je rekao i da je u međuvremenu haški tribunal izgubio legitimitet.

Leposavić je na sednici crnogorskog parlamenta 24. marta, odgovarajući na poslaničko pitanje da li je, kao ministar pravde i ljudskih i manjinskih prava, spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid, rekao da ne može da prizna ili ne prizna događaj „o kojem nema saznanje“.

„Ja sam spreman da priznam da je u Srebrenici učinjen zločin genocida kada se to i nedvosmisleno utvrdi“, izjavio je ministar Leposavić.

Krivokapić je tokom vanrednog obraćanja rekao da su Leposaviću "progledali kroz prste" kada je u pitanju bio istup u vezi sa Zakonom o amnestiji i okolnosti oko usvajanja tužilačkih zakona.

Krivokapić je saopštio i da je njegova izjava o amnestiji takođe bila sporna.

”Postavio sam pitanje, da li neko želi da ove koji su nam nametnuli ovo što nigde na svetu nema u 30 prethodnih godina Vlade, treba da krenemo u obračun sa njima. Onako kako možemo, treba nam javnost i istina, ni tužilaštvo ni sudstvo”, izjavio je Krivokapić na konferenciji.

Premijer je pitao i zašto se samo ova Vlada napada i osporava.

”Niko se ne osvrće na poslaničko pitanje koje naginje na period fašizma – kako to da je neko glasao za zajedničku državu, a može da bude premijer. Dajte da napravimo pomirenje, da zaboravimo ko je kako glasao. Čitavog života me bije glas da sam neopredeljen, zato što ne želim da dam glas unapred. Ja sam javno rekao iako sam mogao da prećutim, za šta sam glasao. Zašto je to problem? Da li treba da mi markirate ruke?”, jasan je Krivokapić.

