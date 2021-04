KRIVOKAPIĆ O PROTESTIMA KOMITA: Iza njih stoji bivši direktor policije Veselin Veljović VIDEO

Krivokapić smatra da se sadašnja opozicija još ne miri da tim da je izgubila vlast.

Premijer poručuje i da državu niko nije pobedio, ali i da je obaveza svih da pozovu svoje pristalice da prestranu sa okupljanjima.

"Vrata slobode i demokratije u Crnoj Gori su odškrinuta, ali to nije razlog da ovih dana prisustvujemo okupljanjima koja na određeni način krše tu slobodu, zaustavljajući slobodu nekih drugih, koji bi samo da se slobodno kreću. Demokratija podrazumeva i proteste, ali ti protesti moraju biti u duhu demokratije, a to znači, bez poruka mržnje, šovinizma i isključivosti", naveo je Krivokapić u saopštenju koje je preneo portal CdM.

On je dodao da "Crna Gora poslednjih dana sluša poruke koje nikada do sada u Crnoj Gori nisu bile prisutne, ''a to su poruke podela na došljake i domoroce, starosedeoce i izbeglice".

"Isto tako, slušamo pretnje poslanika, 'puštanjem zveri iz kaveza', mnoge poruke mržnje, čak i nasilja, i na kraju ti isti, koji podstrekuju na nasilje, očekuju da se u Crnoj Gori desi, kako nam nameću, 'crnogorsko proleće', aludirajući verovatno na Arapsko proleće. Te godine i ta proleća su prošla", dodao je premijer.

On dodaje da "niko ne treba da brani Crnu Goru od Crnogoraca". "Posebnu pažnju bih usmerio na prethodnu vlast, a sadašnju opoziciju koja ima odgovornost, jer se oni još ne mire sa tim da su izgubili vlast. Nemojte da vas brine to što oni koji su sve ostvarili u bezakonju i rukovođeni svojim interesima žele da Crne Gore dovedu u neko novo stanje u kom se oni najbolje snalaze, a to je stanje haosa i nereda'', rekao je Krivokapić.

Premijer Crne Gore naglašava da tim aktivnostima rukovodi Veljović, "koji je svoj štab iz policije preselio u štab paralelnog organa, koji rukovodi Komitsko patriotskim pokretom." "Znamo da ovo sve finansira organizovani kriminal u dosluhu sa političarima, jer oni na taj način čuvaju svoje interese. Zašto je to tako, zato što se korupcija svodi na nulu, a kriminal na najmanju moguću meru. Državu još niko nije pobedio, neće ni danas, ni ubuduće", izjavio je, između ostalog, Krivokapić.

Grupa građana koji traže neopozivu ostavku Krivokapića okupila se i danas u više crnogorskih gradova, protestujući u automobilskim kolonama.

Grupa građana pod nazivom "Crnogorsko proleće" poručuje da ne pripadaju političkim partijama i interesnim grupacijama oko njih, javlja CdM, ali i dodaje da učesnici skupa nose crnogorske, komitske i NATO zastave, kao i krstaš barjak, ''a iz automobila puštaju patriotske pesme''.

Grupa građana koji podržavaju desničarski i nacionalistički Patriotsko-komitski pokret već danima po nekoliko sati dnevno blokira put Nikšić-Podgorica u mestu Bogetići zbog najave Vlade da će usvojiti Predlog izmena Zakona o sticanju državljanstva.

Tokom protesta i blokade puta Nikšić-Podgorica u mestu Bogetići u četvrtak dogodio se incident, kada je deo demonstranata pokušao da spreči službeni automobil Vlade, u kojem je bila ćerka premijera Zdravka Krivokapića, da nastavi put prema Podgorici.

Građani koji protestuju traže da se procesuira vozač službenog automobila koji je učestvovao u incidentu, da se zbog toga premijer Krivokapić javno izvini, kao i da Vlada povuče Predlog izmena Zakona o sticanju državljanstva, prenosi RTCG.

Kurir.rs/Tanjug