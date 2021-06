ANDRIJA MANDIĆ: Tražimo novu Vladu sa novim premijerom, razgovorima dati šansu pre izbora!

Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da je najbolje rešenje izlaska iz krize vlasti u Crnoj Gori formiranje nove Vlade sa novim premijerom, koji bi imali puni mandat do redovnih parlamentarnih izbora.

On je, za Televiziju A1, kazao da će prisustvovati sutrašnjem sastanku lidera parlamentarne većine posvećenom krizi vlasti.

“Najbolje rešenje je da se bira nova Vlada i to bi bio diskontinuitet sa ovih 200 loših dana Vlade Zdravka Krivokapića, koja ništa dobro nije uradila”, rekao je Mandić, dodajući da je to najbolje rešenje, a, ako se ne dođe do dogovora o tome, “uvijek postoji demokratsko rešenje – da se ide na izbore, ali pre toga treba dati šansu razgovorima”.

“Ako se ide na izbore, onda je najbolje da se konstituiše prelazna Vlada kao Vlada zadatka koja bi obezbijedila održavanje popisa, čišćenje biračkog spiska i pripremila ambijent za održavanje izbora”, kazao je lider NSD.

On je kazao da Vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanje onih koji su glasali za promene 30. avgusta.

“Iako je Vlada gromoglasno predstavljena kao ekspertska sa puno ambicioznih obećanja, u praksi nije dovela nijednog ozbiljnog investitora, već smo imali novo zaduženje pod sumnjivim okolnostima i nikad goru ekonomsku situaciju, ali i podeljenu Crnu Goru po svim šavovima”, istakao je Mandić.

On je ukazao da premijer Krivokapić i predsednik Skupštine Aleksa Bečić imaju podršku 14 od 41 poslanika parlamentarne većine.

“Premijer i predsednik parlamenta imaju podršku 14 poslanika i misle da je to dobro i da je to dovoljno, a u svakoj iole demokratskoj državi, kada bi neki premijer čuo da nema podršku parlamentarne većine, sam bi postavio pitanje svog poverenja”, kazao je lider NSD.

Mandić je naveo da manjina unutar parlamentarne većine sprovodi teror, te da je to nedopustivo.

“Neko pokušava da ponizi 27 poslanika – to neće moći da prođe. U krajnjem, narod će kazati sud o nama. DF se ne plaši tog narodnog suda”, istakao je Mandić i pozvao Bečića i Krivokapića da prošetaju kroz narod i čuju šta oni misle o njihovim potezima.

On je poručio da kriza vlasti zahtijeva novo resetovanje odnosa u vladajućoj većini, što podrazumijeva demontažu sistema od ljudi iz DPS-a koji su kršili zakone, zaustavljanje diskriminacije pripadnika srpskog naroda, potpisivanje Temeljnog ugovora, sprovođenje popisa, te sređivanje biračkog spiska.

“Mi danas imamo teror manjine nad većinom, jer oni drže 100 odsto Vlade i mjesto predsjednika Skupštine i sa tih pozicija bahato kažu da ćemo mi da srušimo Vladu. Idu s pričom kako ni po koju cenu njih 14 neće dozvoliti da se rekonstruiše Vlada, a pritom donose odluke na štetu narod koji je dominantno dobio izbore. To je neprihvatljivo”, istakao je Mandić.

Kurir.rs/Borba.me