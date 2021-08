DF REAGOVAO NA KRIVOKAPIĆEV INTERVJU: Neka javno iznese koji su poslanici pregovarali sa DPS! Ako to ne uradi, običan je lažov

Pozivamo Zdravka Krivokapića da javno iznese koji su to poslanici ili neko iz Demokratskog fronta, kako on kaže, pregovarali sa DPS-om. Ako to ne uradi, običan je lažov, poručili su iz Demokratskog fronta, kao rekaciju na današnji intervju premijera Zdravka Krivokapića za jedan medij.

Oni naglašavaju da je Demokratski front simbol otpora DPS-u. i da su oni ti koji su vodili antirežimsku borbu dok je on posmatrao iz udobne režimske fotelje, a sad zloupotrebljava pobjedu od 30. avgusta, ne odvajajući se od Mila Đukanovića kao i da njih optužuje za saradnju sa DPS-om, a on to čini svakodnevno!

Takođe, zbog sve učestalije zloupotrebe imena blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija u dnevnopolitikantske svrhe, oni su istakli kako imaju dužnost i obavezu da obaveste javnost o sledećem.

“Dan pre predaje poslaničke liste na izborima 2020. godine, Gojko Perović je saopštio Andriji Mandiću da će povući Zdravka Krivokapića sa poslaničke liste ukoliko mu ne omogućimo da se promeni prvobitno postignuti dogovor i Krivokapić sa još nekoliko svojih poslaničkih kandidata formira posebnu grupu građana na zajedničkoj izbornoj listi, kako bi nakon izbora imali mogućnost formiranja posebnog poslaničkog kluba. Perović je dobio jasan odgovor da na to ne pristajemo i očigledno je on pokrenuo operaciju „povlačenja”. To je onaj trenutak o kome govori Krivokapić, ne pojašnjavajući kako je do toga došlo”, ističu iz Demokratskog fronta.

Oni dodaju da su nakon toga Milan Knežević i Marko Milačić pošli kod mitropolita Amfilohija da bi zaustavili taj Perovićev naum i objasnili kakav su to dogovor postigli i ko želi na nedozvoljen način da ga mijenja.

“Tom prilikom, Knežević i Milačić su zamolili mitropolita Amfilohija da pozove Zdravka Krivokapića i zatraži od njega da ostane na poslaničkoj listi, poštujući ono što smo ranije dogovorili. I mi bi, da smo kao Zdravko Krivokapić, mogli sada reći šta nam je tom prilikom Mitropolit rekao o ovom naknadnom mijenjanju postignutog dogovora od strane Gojka Perovića, ali nećemo to da radimo” kažu oni.

I kažu da na laži se može odgovoriti jedino činjenicama i da u tom pravcu je i ovo njihovo pojašnjenje, kao što je i ono o bilbordima zahvalnosti.

“Ono što smo kazali je jedina istina. Uostalom, vlada Zdravka Krivokapića i njegovi najbliži saradnici zaista drže određeni tempo, a to je kontinuitet laži i izmišljotina”, zaključuju iz DF-a.

Kurir.rs/Borba.me