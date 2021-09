MITROPOLIJA O INCIDENTU NA CETINJU: Smišljena provokacija! Samo kockica u mozaiku pritiska pred ustoličenje mitropolita Joanikija

"Povodom medijskih objava i krivičnih prijava o navodnom sprečavanju grupe građana sa Cetinja da uđu u Cetinjski manastir, dužni smo da reagujemo na takve neistine i podvale" navodi se u saopštenju koje prenosimo u celosti:

Svi Cetinjani dobro znaju da se u manastir ulazi sasvim nesmetano. Neistina je da se ikome zabranjuje da uđe u manastir, bilo da želi da se pomoli pred moštima Svetog Petra ili da poseti manastir kao značajno istorijsko i kulturno središte.

Ono što se juče popodne desilo je to da su građani koji su imali svoj protest i performans u gradu, želeli da dolazak u manastir bude do njihovog performansa, tako što bi snimali svoj boravak u manastiru i to tokom trajanja večernjeg bogosluženja.

Iz opravdanih i razumljivih razloga, kao i na mnogim drugim posećenim mestima, snimanje je u manastiru zabranjeno bez prethodnog odobrenja iz Mitropolije. U manastiru je na dva mesta istaknut i znak da je snimanje zabranjeno. Građani koji su se danas sakupili i organizovano došli u manastir veoma grubo su insistirali da snimaju svoj boravak u manastiru, iako nisu imali nikakvo odobrenje. Dakle, okupljenim građanima je, kao što se uvek čini u odnosu na sve, dozvoljeno da uđu u manastir, ali je od njih zahtevano da ne snimaju bez odobrenja. Nekoliko osoba iz te grupe je ušlo i u crkvu i niko ih u tome nije sprečio niti pokušavao da to učini, iako su oni došli pred manastir sa transparentima i sa namerom koja se ne može tumačiti drugačije nego kao smišljena provokacija.

Naknadno smo saznali da su u isto vreme (gle, slučajnosti!) neki od zaposlenih na RTCG navodno bili na novinarskom radnom zadatku pred manastirom, te da je im je zabranjeno da snimaju materijal za dokumentarni film. Autorka tog navodnog dokumentarnog filma, a pretpostavljamo još samo jednog anticrkvenog i šovinističkog propagandnog uradka na kakve smo poslednjih godina navikli od nje, dobro poznaje proceduru odobravanja snimanja u manastiru. Ona je kao urednica Dokumentarnog programa RTCG više puta uredno dostavljala zahteve za snimanje (ne za ove propagandne emisije), koji su uredno i odobravani.

Nije teško zaključiti da je i ovaj događaj samo jedna kockica mozaika u cilju stvaranja pritiska na Mitropoliju zbog predstojećeg ustoličenja novoizabranog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i ugrožavanja ljudskih i verskih prava vjernika Mitropolije. Ni javnost ni policiju ne obaveštavamo o nizu incidenata: uličnih i onlajn pretnji i vređanja, koje ovih dana trpi sveštenstvo i drugi službenici Mitropolije na Cetinju. Izbegavamo da o ovome govorimo da ne bi doprinosili bratomržnji, ali ovakvo javno obmanjivanje o uzrocima jučerašnjeg verbalnog incidenta nismo mogli da prećutimo.

Ponavljamo, svi Cetinjani i gosti Cetinja znaju da je potpuna laž da se ulaz u manastir ograničava po osnovu bilo kakvog ličnog svojstva. Svi ljudi dobre volje su uvek dobrodošli u Cetinjski manastir, ali red je da se u ovakvu svetinju dolazi sa dobrom namerom, zaključuje se u saopštenju Mitropolije.

