CRNA GORA BI OD NAFTE MOGLA DA ZARADI DESET PUTA VIŠE NEGO OD TURIZMA Može da reši sve finansijske probleme do 2024!

Nafta je jedini resurs koji može da reši sve crnogorske finansijske probleme do 2024. godine, smatra kanadski stručnjak i konsultant za geofiziku i naftna istraživanja crnogorskog porekla Vladimir Popović.

On je ministru kapitalnih investicija Mladenu Bojaniću poslao svoj predlog projekta razvoja naftne industrije, čijom bi realizacijom Crna Gora mogla da ima najmanje deset puta veći prihod od nafte nego od turizma u vrlo kratkom vremenu, prenosi RTCG.

-Sve što treba da se uraditi je da se formira nacionalna naftna kompanija kao vlasnika crnogorskog podmorja, dovesti šest stručnjaka pronalazača nafte, planirati 3D program (3D geofizičko istraživanja) preko čitavog područja od Hrvatske do Albanije, uključiti konzorcijum Eni-Novatek i Energean 3D programe u zajednički program i registrovati firmu na Njujorškoj ili nekoj drugoj berzi, kaže Popović.

On smatra da će akcije firme dodatno da porastu kad je vode naftni eksperti.

-Aramko, najveća naftna firma na svetu, koristi uglavnom strane konsultante i formirana je na istom principu koji predlažem za Crnu Goru, što je standardni način istraživanja u svetu gde se perspektivne zone sa naftnim/gasnim potencijalom pokriju sa uniformnom 3D seizmikom, rekao je Popović i dodao da taj projekat ne bi pao na teret Crne Gore, a doneo bi ogromnu korist.

Prema njegovim rečima, postoji nekoliko mogućih načina finansiranja ovog projekta.

-Od prodatih 49 odsto akcija finansirali bi se konsultanti i 3D program za 2.000 kvadratnih kilometara, rekao je Popović.

Pošto kompanije Eni-Novatek i Energean moraju biti uključeni u novi 3D program, trebalo bi što pre organizovati sastanak s njihovim predstavnicima, gde bi se razmatrala mogućnost da one finansiraju čitav ili deo 3D programa.

-Zauzvrat bi te firme dobile pravo da urade sopstvenu interpretaciju kompletnog 3D programa, što bi im omogućilo da naprave daleko bolju interpretaciju na sopstvenim licencama. Što su te firme uspešnije, veća je korist za Crnu Goru, rekao je Popović, koji smatra da treba predložiti EU da finansira 3D program kojim bi se otkrile dodatne rezerve gasa i nafte.

-Zauzvrat Crna Gora bi zatvorila rudnik lignita u Pljevljima koji ionako prema EU politici mora da se zatvori. To bi bio veliki plus Crnoj Gori za ulazak u EU“, ističe Popović i dodaje da je proces istraživanja nafte i gasa u Crnoj Gori do sada bio vrlo spor i treba da se znatno ubrza. Vlada treba da ispita iz kojih fondova dolaze pare za sabotiranje razvoja naftne industrije, a time i ekonomije u Crnoj Gori pod tobožnjom brigom za zagađenje mora i globalno zagrevanje, rekao je Popović i poručio da su Eni i Novatek ''vrhunske svetske kompanije sa vrhunskom tehnologijom'' koje garantuju svom svojom imovinom ako bi se desio neki incident prilikom bušenja.

Kurir.rs/Sputnjik