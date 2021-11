IMAMO JAKU MAFIJU I SLABU VLADU U Crnoj Gori vlada haos! Medojević najavio NOVE PROTESTE! KRIVOKAPIĆ MORA DA PODNESE OSTAVKU

Nebojša Medojević iz Pokreta promene u Crnoj Gori najavio je da će uslediti protesti ukoliko URA sa DPS-om pokuša da izigra izbornu volju građana, kao i da je neophodno da aktuelni premijer Crne Gore podnese ostavku.

- Ovaj opasni eksperiment sa vladom iza koje stoji samo pet posto naroda se pokazao kao neuspešan. DPS nije demontiran, imamo potpuno paralizu vlasti, vlada jedan opšti haos i nered i imamo potpuni paralizu vlasti u Crnoj Gori - naveo je Medojević, koji ne očekuje da će sudije postupiti prema Ustavu.

foto: Kurir televizija

- Nama treba četvoro sudija koji će da potvrde ovu odluku skupštine, a mi imamo samo dvoje. Ako bi se glasalo u skladu sa Ustavom, jasno je da je Đukanović prekršio sve državne zakone. Radi se i o govoru mržnje, bilo je tu i različitih terorističkih organizacija, imamo zaista jedan haos, imamo vladu koja ne funkcioniše, a sa druge strane imamo jaku mafiju i slabu vladu, iza koje ne stoji većina u parlamentu - rekao je Nebojša Medojević i dodao:

- Mi kao najjača politička organizacija pravili smo kompromise, mi sada predlažemo da se izabere jedna nova vlada, koja bi predstavljala izbornu volju građana. Rekli smo našim kolegama da bi bilo dobro da u vladu uđu i predstavnici manjinskih naroda, da bi povećali tu većinu u CG. Ta vlada bi trebalo da se dogovori oko vrednost na kojima bi počivala Crne Gore, da ne bi te podele, koje su vrlo kobne i koje su koštale mnogo Crnu Goru ne bi opet bile prepreka - kaže Medojević.

foto: Kurir televizija

Saradnja URE i DPS-a dovoljan je znak velike političke krize u ovoj zemlji, naglasio je Medojević.

- Ova vlada nema većinu i mi imamo jednu situaciju gde politička stranka URA formira vladu sa DF-om, a izglasava vrlo važne zakone sa DPS-om i to je već dovoljan znak da je velika politička kriza. Ova kriza se lako rešava, a to je da premijer Krivokapić podnese ostavku, jer nema podršku većine, a svaki premijer koji drži do sebe u bilo kojoj zemlji bi podneo ostavku i stvorio mesto za izbor novog premijera. Problem je što ovu našu ideju minira URA koja ima cilj da sa manjinskim partijama oformi manjinsku vladu i da onda Abazović sa ovom podrškom od pet i po posto bude premijer nove vlade, koju će pčodržati DPS - kaže Medojević.

On je dodao da je najvažnije dogovoriti se oko prioriteta nove vlade.

foto: Kurir televizija

- DF je kao najjača politička organizacija spreman na kompromise. Mi nudimo kolegama pošten i ljudski dogovor, možemo se dogovoriti oko novog premijera i oko prioriteta te vlade. Međutim, ako se nastave ucene koje dolaze od URE, koje ja lično doživljavam kao pokušaj diskreditacije i ponižavanje građana, najizvesniji scenario su novi izbori. Ukoliko URA sa DPS-om pokuša da izigra izbornu volju građana,onda nam sleduju protesti.

Kurir.rs

Bonus video:

03:55 NEBOJŠA MEDOJEVIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Ključ je da se demontira režim DPS, došlo je do srastanja kriminala i institucija