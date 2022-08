MILO BOŽOVIĆ NOVI PREDSEDNIK OPŠTINE BUDVA: Dokazali smo da nam je izborna volja građana na prvom mestu

Odbor poverenika Opštine Budva je izabrao Mila Božovića za predsednika opštine, nakon što je Bato Carević podneo ostavku.

Odbor poverenika je imenovan od strane Vlade CG nakon što je raspustio parlament zbog neodržavanja sednice.

Milo Božović foto: Youtube/Нова српска демократија

Izabrani predsednik obratio se prisutnima:

Uvaženi članovi Odbora poverenika Opštine Budva, Poštovani predsedniče opštine gospodine Careviću, Drage sugrađanke i sugrađani, Poštovane dame i gospodo,

Na samom početku želim da kažem da mi je izuzetna čast što sam izabran na funkciju predsednika opštine i što ću imati priliku da radim u najboljem interesu svih građana Budve. Ovom prilikom želim da se zahvalim Marku Careviću za sve što je uradio za naš grad u prethodnom period koji nije bio nimalo lak. Uz konstantnu političku opstrukciju sa kojom se Opština Budva suočila zadnjih godina, iskreno verujem da je urađeno i postignuto najviše moguće.

U periodu iza nas, prošli smo brojne izazove među kojima su dva najvažnija. Prvi je odbrana izborne volje 2020. godine kada nismo dozvoli da politička korupcija ponovo zavlada našim gradom. Drugi je odlučna borba za odbranu naših svetinja i otpočinjanje procesa konačne demokratizacije Crne Gore.

Nakon pada DPS-a u Budvi 2016. godine, zatekli smo devastiran grad. Budva je nakon decenija vladavine DPS-a bila grad afera, skandala, zloupotrebe službenog položaja, mita, korupcije. Na kraju nije bilo novca ni za plate zaposlenih iako je ovo uvek trebalo da bude, najbogatiji grad u Crnoj Gori. Naš grad potresalo je toliko korupcionaških afera da je imidž metropole turizma ozbilno bio narušen.

Od tada, uspeli smo da stabilizujemo finansije opštine i zaustavimo kulturu dogovora, mita i korupcije koju je uspostavio prethodni režim. Uspeli smo da vratimo preko 50 miliona evra duga za ovaj period i postignemo da danas Opština Budva nije zadužena niti jedan jedini cent. I dalje se suočavamo sa brojnim negativnim posledicama neodgovorne vlast zbog kojih se protiv opštine vode dva arbitražna postupka vrednosti 100 miliona u kriminalnom poslu izgradnje postrojenja otpadnih voda u Bečićima od strane WTE kompanije.

Unapredili smo živote građana Budve izgradnjom 100 km puteva, popravkom kompletne infrastrukture, besplatnim javnim prevozom za studente i penzionere, rekonstrukcijom Doma zdravlja i loklanih ambulanti, rekonstrukcijom obrazovnih ustanova, novim parkovima, sportskim igralištima, parking prostorom i brojnim drugim sadržajima.

Nakon ovog posla koji smo zajedno uradili, zahvaljujem Marku Careviću na njegovom upravljanju, njegovoj ličnoj spremnosti da svoje znanje i umeće stavi na raspolaganje Budvi i posveti se unapređenju našeg grada.

U čitavom ovom procesu dokazali smo da nam je izborna volja građana na prvom mestu, interes grada preči od bilo kojeg pojedinačnog interesa i da ne pristajemo na ucene bilo koje vrste. Oni koji su pokušali da ucenjuje danas dobijaju još jedan jasan odgovor a to je da se izborna volja građana mora poštovati, sviđalo se to njima ili ne. To prvo pravilo demokratije izgleda nisu još savladali svi u Budvi ali mislim da će im sve biti jasno nakon predstojećih izbora.

Dok smo mi naporno radili da preokrenemo posledice vladavine DPS-a u Budvi , neki su se bavili opstrukciojom i ucenama i nisu bili odgovorni prema građanima.

U Budvi nam je sada potrebna stabilnost da nastavimo da vodimo ovaj grad u pravom smeru kojim smo krenuli 2016. i to je razlog zašto sam danas ovde.

Kao neko ko je od 2005. godine do poslednjih izbora svaki put biran za odbornika u skupštini opštine, veoma sam dobro upoznat sa svim problemima i izazovima sa kojima se susreće lokalna uprava. Da ne bi bilo nikakve dileme vezano za današnji postupak želim da kažem da se današnji izbor sprovodi u potpunosti u skladu sa zakonom i pravnom procedurom uz postojanje legitimiteta i legaliteta u punom kapacitetu.

Vršeći funkciju gradskog menadžera i kao poslanika u parlamentu Crne Gore, uvek sam se zalagao za interese Budve i njenih građana. Upravo zbog toga sam podneo ostavku na mesto poslanika – da bih mogao da koncentrišem svoje napore na unapređenje našeg grada. To je ono čime sada nameravam da se bavim i kao predsednik opštine. Izbor na ovu funkciju dolazi nakon obavljanja nekoliko važnih funkcija kako na lokalnom tako i na državnom nivou, zbog čega sam uveren da ću uspešno voditi ovaj grad,a svakako najbolje što budem umeo i mogao.

Aktuelni politički trenutak u gradu nije najbolji i toga smo svi svesni. Neodgovorni pojedinci ali i političke grupacije su se umesto za razvoj grada opredelili za destrukciju. Zbog toga smo danas u situaciji da je lokalni parlament raspušten od strane Vlade Crne Gore su DPS i ostale političke partije bojkotovanjem sednica lokalne skupštine proizveli političku krizu. Iako su mislili da će na taj način da steknu neki politički poen i drugome nanesu štetu, vreme je pokazalo i tek će, da građani dobro razaznaju ko radi u njihovom a ko u sopstvenom interesu.

Bez obzora na sve, Budvi je potrebno da nastavimo da radimo i funkcionišemo, a ne da se svađamo. Potreban nam je razvoj a ne sitna politička prepucavanja po medijima. Potreban nam je progres a ne stagnacija. Budva ponovo mora da potvrdi svoj imidž metropole turizma u punom kapacitetu i pozicionira se visoko na listi atraktivnih turističkih destinacija. Vreme je da iskoračimo napred.

Nikada nije prijatno govoriti u prvom licu jedine i zbog toga ne želim da govorim previše o sebi i ličnim motivima da se prihvatim vršenja ovako odgovorne funkije. Oni koji me poznaju dobro znaju da je meni Budva na prvom mestu, da je ovo grad koji volim, u kome imam dugu porodičnu istoriju i tradiciju, i da je moj jedini interes i moj jedini zadatak pri preuzimanju ove funkcije da uradim nešto dobro i korisno za naš gradU tom pravcu, smatram da rad lokalne uprave pored toga što treba da bude servis građanima treba da bude usmeren na aktivnosti da Budva postane turistički centar čitavog regiona, mesto gđe turisti vole da dolaze i da se ponovo vraćaju.

Po preuzimanju dužnosti predsednika opštine u fokusu rada naše administracije biće efikasno ispunjenje zahteva naših građana jer lokalna uprava postoji zbog njih a ne zbog javnih funkcionera. Takođe, prioritet će biti u planiranju strateškog razvoja naše opštine i trasiranje puta kojim želimo da krenemo. Smatram da je Budvi potreban razvoj ako želimo da se takmičimo sa boljima od sebe i budemo konkurentni.

Moj plan je da Budvi damo obrise i lepotu istinske Kraljice Mediterana za koju svi znamo da ispod ruševina koje je DPS ostavio ona zaista jeste. Planiramo dalje obnavljanje igrališta, parkova , dvorišta za igru dece, nedostajući parking prostor, unapređenje zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih ustanova.

Uradili smo mnogo na ovom polju i ne planiramo da stanemo, planiramo da nastavimo da sređujemo infrastrukturu svuda u Budvi još brže nego do sada, tako da svi mogu normalno i komforno da se osećaju i funkcionišu u našem gradu. To su stvari koje čine neophodni krvni sistem jedne turističke metropole kojoj težimo.

Nastavićemo da podržavamo napredak naših sugrađana. Sada podržavamo žene preduzetnice, poljoprivrednike, a nastavićemo da podržavamo talente, zanate, ideje i biznise naših ljudi kako bismo Budvu učinili još nezaboravnijom za ljude koji je posećuju.

Na kraju, želim još jednom da se zahvalim na ukazanoj prilici da budem izabran za predsednika Opštine Budva jer to za mene zaista predstavlja izuzetnu privilegiju i priliku da dam svoj doprinos u dobrom rukovođenju gradskom upravom i razvoju našeg grada.

Dužnost predsednika opštine obavljaću najbolje što budem mogao, trudeći se da svakog dana ostvarimo po jedan iskorak da naša Budva bude bolje mesto za život svih njenih građana.

Kurir.rs/Novosti.rs