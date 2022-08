STRUČNJACI DEMANTUJU POLICIJU CRNE GORE! Vreme prvog poziva o početku MASAKRA NA CETINJU još utvrđuju, evo šta kažu o registrofonu

Policijsko obrazloženje da postoji mimoilaženje od četiri minuta i 35 sekundi između vremenskog koda listinga poziva Aleksandra Radunovića koji je prvi prijavio pucnjavu u naselju Medovina na Cetinju policiji i evidencije u registrofonu broja 122 cetinjskog odeljenja bezbednosti nije zasnovano na istinitim podacima i ne poklapa se sa tehnologijom transfera poziva, tvrde za Pobjedu više eksperata iz oblasti telekomunikacija.

Kako je objašnjeno Pobjedi, kod svih operatora telefonske centrale, bez obzira da li je reč o fiksnom ili mobilnom saobraćaju, moraju imati u sebi precizan kvarcni sat, povezan sa satelitskim vremenom. Njegova preciznost je veoma visoka, odnosno tačnost mora biti na nivou od 99,9999 odsto. Svi pozivi prema specijalnim službama, odnosno službama sa kratkim kodovima (112, 122, 123, 124) obrađuju se prvo kod operatora, a potom prosleđuju prema njima.

Vreme obrade se meri u milisekundama, što će reći da je poziv koji je izvorno došao od nekog operatora praktično je u istom sekundu prosleđen prema specijalnim službama, a vreme koje je registrovano kod operatora je – apsolutno tačno. Zašto onda crnogorska policija, ni pet dana nakon stravičnog masakra na Cetinju u kojem je ubijeno deset osoba, među kojima i dvoje dece, nije zvanično uspostavila precizni vremenski okvir dešavanja tog kobnog 12. avgusta?

foto: AP/Risto Božović

Konfuzija Jučerašnja izjava ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića u celu priču unosi dodatnu konfuziju.

– Nisam nijednom saopštio u koliko časova je bio poziv građanina koji je prvi obavestio policiju da se na Cetinju dešava neka situacija koja podrazumeva upotrebu vatrenog oružja i vrisku određenog broja građana – poručio je juče Adžić, dodajući da ni Uprava policije u svojim saopštenjima nije izričito potencirala tačno vreme prvog poziva tokom tragedije na Cetinju.

Ministar unutrašnjih poslova ili nije gledao nastupe policijskih službenika na više televizija, niti čitao saopštenja Uprave policije ili ih je svesno prenebregao. U danima nakon zločina, policijske starešine bile su izričite da je prvi poziv policiji upućen u 15:30, te da su prvi policijski službenici iz Odeljenja bezbednosti Cetinje na lice mesta stigli za svega tri minuta – u 15:33.

Ovaj narativ nije dovođen u pitanje sve dok u nedelju Aleksandar Radunović Popaj, tada anonimno, nije javnom učinio svoju listu od četiri poziva prema broju 122, od kojih je prvi obavio u – 15:22. Isto veče usledio je demanti Uprave policije, za koji su narednog dana tvrdili da nije demanti, a to je juče ponovio i Adžić.

foto: AP/Risto Božović

U reagovanju UP od nedelje veče, povodom „niza neutemeljenih navoda koji su danas (tog dana) objavljeni u crnogorskim medijima“, izričito je saopšteno da „nema dokaza da je poziv policiji upućen u 15:22“ i ponovljena tvrdnja da su službenici za tri minuta bili na licu mesta. A u ponedeljak veče, načelnik kriminalističke policije u podgoričkom Centru bezbednosti Zoran Bašanović potvrdio je u programu Televizije Crne Gore kako nije tačno da je na broj 122 upućen poziv u petak u 15:22 časova.

– Mi smo ušli u proveru tih navoda. Provereno je i netačno je da je u 15:22 pozivana Uprava policije. Poziv u 15:22 nije registrovan na broju 122 – rekao je on.

Radunovićevi dokazi

Nakon što je u utorak Radunović, revoltiran reakcijama policije u kojima je insinuirano da to što je saopštio nije istina, dao je odobrenje da se objavi da je upravo on u 15:22 prvi put pozvao 122, a nakon toga još tri puta, obaveštavajući policiju da se u neposrednoj blizini njegove kuće dešava zločin, usledilo je novo reagovanje Uprave policije.

foto: Printscreen/Youtube

Opet istog dana. Opet u kasnim večernjim satima. Uz zanimljivo ,,pojašnjenje“: da su naknadnim proverama poziva i registrofona utvrdili da taj uređaj, koji se nalazi u Odeljenju bezbednosti Cetinje, ima satelitsko odstupanje od četiri minuta i 35 sekundi?!

– Tom analizom je utvrđeno i da je prvi poziv na registrofonu evidentiran u 15:27 i 24 sekunde, a koji je trajao 34 sekunde, što odgovara tačnom vremenu od 15:22 i 49 sekundi – istakli su preksinoć iz Uprave policije, ponavljajući da su službenici policije nakon tri minuta od poziva bili na licu mesta, ali ovoga puta ne pominjući tačno vreme.

Istraga bez kraja Da konfuzija bude veća, ministar Adžić je jučerašnjom izjavom nastavio kontroverzu, saopštavajući da preciznih informacija neće biti ,,dok se istraga ne sprovede do kraja“.

Prvi čovek MUP nije pojasnio zašto su, ako istraga nije okončana, policijske starešine danima saopštavale mnoštvo „preciznih“ informacija, za koje se ispostavilo da – nisu tačne. Istini za volju, prilično je precizna bila informacija UP o naknadnoj analizi Radunovićevih poziva i famoznom „satelitskom odstupanju od četiri minuta i 35 sekundi“. Ali, iako precizna i „u korist“ svedočenja Aleksandra Radunovića, otvara nova pitanja, jer čak i sa tim odstupanjem, prvi poziv je zapravo zabelžen u 15 sati 27 minuta i 24 sekunde. Puna četiri dana od tragičnog događaja na Cetinju, visoki policijski funkcioneri su tvrdili da je prvi poziv stigao u 15:30, a da su njihovi službenici došli na lice mesta u 15:33.

foto: Printscreen/Youtube

Nakon analize satelitskog odstupanja, iz narativa zvaničnika je satnica u kojoj se pominje precizno vreme 15:33, kao prvi odgovor policije, potpuno nestala. Ostala je fraza „tri minuta nakon prvog poziva“. Valja podsetiti i na deo saopštenja od nedelje veče kada se prvi put pominje i uloga načelnika CB Podgorica Gorana Jokića.

– Načelnik Centra bezbednosti Podgorica Goran Jokić obavešten je u 15.38 i odmah je krenuo u pravcu Cetinja – pisalo je u saopštenju UP od 14. avgusta. Prema novom uspostavljenom vremenskom okviru, na osnovu analize koju je dva dana kasnije saopštila UP, Jokić je zapravo obavešten celih 16 minuta nakon što je stigao prvi poziv građana na broj 122. Ko je onda rukovodio operacijom na Cetinju dok Jokić nije preuzeo komandu, koja su bila uputstva načelnika CB Podgorica, čak šesnaest minuta nakon što je počeo krvavi pir Vuka Borilovića? Policija do danas izbegava da pruži odgovore i samo plasira informacije koje, kako se ispostavlja sadrže samo delić tačnih podataka.

Registrofon

Kao i priča o kašnjenju u evidenciji poziva na broj 122. Ostaje nejasno zbog čega je registrofon, koji se nalazi u Odeljenju bezbednosti Cetinje, sinhronizovan na tzv. GPS vreme, a ne na vreme operatora, iako i to može biti legitimno tehničko rešenje.

foto: Printscreen/RTCG

Međutim, iako legitimno u nekim drugim kol centrima, nije logično kada je reč o policijskom uređaju čiji snimljeni pozivi, kao i vreme kada su obavljeni, mogu biti od presudnog značaja baš u situacijama rekonstrukcije nekih događaja. Ministar unutrašnjih poslova je kazao da su svi pozivi snimljeni, te da ih je juče preslušao u CB Cetinje.

Adžić je rekao da on nema mogućnosti da se meša u operativni rad policije, ali i da je upoznat sa njim.

– O svemu što policija radi dobijam informacije i javnost će biti upoznata detaljno i znati ako je bilo jednog jedinog propusta – poručio je juče Adžić.

