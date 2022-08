ABAZOVIĆ U CRNOGORSKOJ SKUPŠTINI: Čanku date 500 evra i on kaže šta god hoće

U Skupštini Crne Gore traje sednica na kpojoj se glasa o poverenju Vladi Crne Gore.

„Ja pitam sad, kako bez Temeljnog ugovora dolazite do 54 ili 49? Niko se nije oglasio. Šansa je bila 30. jula, međutim tad nije bio potpisan TU. Ima li sad prostora da se razgovara? Nemojte sad da pričamo kako je neko onemogućio komunikaciju koji su pravili dogovre nezavisno od Vlade. Vlada je svoje završila a izbora će svakako biti. Ovdje ima ideja i da se odlože izbori. Ima političkih subjekata koji pričaju samo o izborima a mole Boga da se ne održe“, tvrdi premijer Dritan Abazović.

"LJudi ne žele da budu taoci 10 ljudi koji imaju milione. Nenad Čanak date mu 500 evra i on se javi da kaže šta god hoće. Sutra će reći da je Abazović najgori mogući političar", rekao je premijer.

„Ova mantra da je 42. Vlada katastrofa, a ova Vlada još gora – pa kao da je prije toga bio med i mlijeko. To je vrh cinizma koji se samo u crnogorskom društvu absorbuje. Nema investitora, zakona – to je naslijeđeni sistem. Kakva deblokada pravosuđa 2022. godine? Mi smo do sad trebali da budemo u EU. Napadam medije, jer govorim stvari što mislim i kakve jesu. Ne napadam. Vlada u kojoj ste vi sedjeli je hapsila novinare. Vlada Duška Markovića. Podnosili ste i prijave protiv medija koji imaju notu nacionalizma u sebi, a niko protiv ovih drugih nije podnio ništa. To je bilo i kad su bili protesti, i kad je objavljeno da će snage ROSU-a pomoći crnogorsku policiju, uhapšena je novinarka“, precizirao je on.

Kurir.rs/CDM