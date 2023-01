"MILO SIGURNO GUBI NA IZBORIMA!" Pavičević: Ni 20.000 glasova koje će da ukrade neće biti dovoljno, JER MU JEDNA STVAR NEDOSTAJE

Predsednički izbori u Crnoj Gori biće održani 19. marta, odlučila je predsednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović.

Đurović je saopštila da je izbore raspisala u skladu sa Zakonom o izboru predsednika. Ako nijedan od mogućih kandidata ne dobije više od polovine glasova birača u prvom krugu izbora, drugi krug će biti održan nakon 14 dana.

O mogućim promenama u vladajućem statusu Crne Gore, govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije: advokat Predrag Savić i profesor dr Vladimir Pavićević, direktor Društva za proučavanje politike i političke teorije.

Pavićević je izrazio posebnu radost povodom predstojećih izbora.

- Evo postoji jedna stvar zbog koje mi je posebno drago, a to je: izbori za predsednika Crne Gore koji su raspisani za 19.mart, formalno će označiti kraj Milove epohe u crnogorskoj politici. Ako se Milo kandiduje, on je sigurni gubitnik, a ako Milo kandiduje nekoga drugog i ta osoba takođe gubi! Dakle, 19. marta kreće puno razvlašćivanje Mila Đukanovića.

Savić se složio sa Pavićevićem.

- Koga god DPS kandiduje, izgubiće. Veća je verovatnoća da će izgubiti u drugom krugu. Pored onih 40.000 fantomskih glasova koji sigurno egzistiraju u biračkim spiskovima i verovatnoćom da se kroz 20.000 glasova sigurno ukrade, oni nemaju podršku naroda u biračkom telu. To pokazuju sva istraživanja! DPS je napravio haos od te zemlje! Uništili su sve što su mogli. Pozivaju se na Ustav, a radili su protivustavno godinama! - rekao je Savić i istakao:

- Ana Kolarević je tvorac svega. Svi koji su u zatvoru njoj su služili. Vladajuća većina ne može da se složi da izađe sa jednim kandidatom na izbore.

Pavićević je istakao tri ključne stvari pred izbore u Crnoj Gori.

- Tri stvari hoću da kažem: Prva stvar, Jokovićev SNP vrlo dobro stoji u biračkom telu, kada se pogledaju lokalni izbori koji su bili i saberu svi glasovi, prema nekoj analogiji na parlamentarnim izborima, to bi SNP danas dovelo do 4,5 % glasova, što je solidan rezultat. Druga stvar, većina od 30. avgusta iz 2020. godine treba da ima jedinstvenog zvaničnog kandidata za predsednika Crne Gore i taj kandidat će pobediti Mila Đukanovića u prvom krugu i to ubedljivo! Treća stvar: Uporedo sa svime ovime, treba nastaviti razgovore o formiranju nove vlade, ako budu uspešni, dobro, ako ne budu, da se otvori dijalog o rekonstrukciji - rekao je Pavićević i dodao:

- Ako kandiduju Mila, on je siguran gubitnik!

