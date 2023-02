VESLAO OD TIVTA DO BARIJA PO OLUJI, BOS SE POPEO NA KILIMANDŽARO! Nestvarni podvizi Dejana Miloševića: Plašio sam se samo NEMANI

Ime Dejana Miloševića iz Tivta već sada može biti upisano i istoriju. On je jedini čovek iz regiona koji je preveslao 120 nautičkih milja, od Donje Lastve do susednog Barija i to u kajaku. Za ovaj nadljudski podvig bila su mu potrebna čitava četiri dana.

- Hteo sam da testiram svoje telo do nekih limita i da vidim koliko može da izdrži. U 99 posto slučajeva, ljudi koji poznaju more rekli su mi da je to nemoguće izdržati. Međutim, odustajanje nije bilo opcija. Na putu do tamo susreo sam se sa neverovatnim vremenskim promenama. Već drugog dana krenule su strašne oluje koje su neprekido trajale 30 sati, udari juga bili su po 40 čvorova što je za ne poverovati. More je toliko nepredvidivo, da ne možemo odabrati mirnu plovidbu - kaže Dejan Milošević za ageniciju RINA.

On dodaje, da koliko god su vremenski uslovi bili loši, dodatni strah ulivao se u njegove kosti zbog morskih nemani, kojih u vodenim dubinama ima na pretek.

- U mnogim enciklopedijama nisam pronašao da je iko uspeo da se upusti u ovakvu ekspediciju dugu 215 kilometara i da stigne na cilj. Čak niko ni iz susedne Italije nije to uspeo i za sada sam zvanično jedini Crnogorac kome je to pošlo za rukom. Nažalost, ono što znam jeste da su dva Hrvata pokušala da iz Splita preveslaju do Barija ali da im se nakon nekoliko kilometara izgubio svaki trag. Jedan ribolovac je pronašao delove kajaka sa vidnim ugrizima nemani koja ih je izgleda sustigla - ističe Dejan.

Međutim, to nije jedini podvig koji se graniči sa nadljudskim sposobnostima koje je Dejan postigao. On je 2020. godine popeo na Klimandzaro i to bos.

- Prijavio sam se za ultra maraton koji je dugačak 106 klilometara, iz više razloga. Prešao sam bez obuće Kilimandžaro, a zatim otišao da se poklonim Svetom Vasiliju Ostoškom iako sam rimokatolik, priča Milošević.

Svo životno iskustvo koje je stekao želi da prenese deci. Kroz edukacije i svoje kampove uči ih da u životu granice ne postoje.

- Deci treba dozvoliti da što više vremena provode u prirodi i da budu aktivniji. Takođe sastavni deo svakog kampa i edukacije je humanost. Nedavno smo videli da treba novčana pomoć dečaku kome su neophodna sredstva za lečenje u Italiji, nesebično smo uzeli učeće i uplatili smo pomoć fondaciji koja je prikupljala pomoć za obolelog dečaka - zaključio je on.

(Kurir.rs)