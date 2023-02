" SPAJIĆ JE HTEO DA OBMANE GRAĐANE " Pavićević: To je strašna greška! Po tom pitanju je narod u CRNOJ GORI naročito osetljiv

Na predsedničkim izborima u Crnoj Gori zakazanim za 19. mart trebalo bi, kako sada stvari stoje, da se takmiči 6 kadnidata.

Deomkratska partija socijalista predložila je Mila Đukanovića, dok su Deomkrate objavile kandidaturu Alekse Bečića.

Predsedničke kandidature za sad su potvrđene lideru Deomkratskog fronta Andriji Mandiću i poslanici Socijaldeomkratske partije Draginji Vuksanović Stanković.

Kandidaturu je juče predao i Željko Matijašević.

Jedine stranke koje neće učestovati u predsedničkoj trci su dve vladajuće partije građanski pokret Ura, premijera Dritana Abazovića i Socijalistička narodna partija Vladimira Jokovića.

Da li su predsednički izbori nastavak razvlašćivanja Mila Đukanovića započetog 2020. godine?

U današnjoj emisiji "Usijanje" na ovo pitanje i još mnoga diskutovali su gosti Perko Matović iz centra za nacionalnu politiku, putem vajbera se uključio i profesor Vladimir Pavićević direktor društva za proučavanje politike.

Matović je prokomentarisao razloge zbog kojih je Državna izborna komisijia odbila predlog kandidature Milojka Spajića.

foto: Kurir tv

- Krenuo bih od toga što je Milo Đukanović pokušao da pokaže da je reakciju na ono što on zove urušavanje države, a to je crnogrosko nacionalistićki odgovor na celu situaciju. On mora da odradi dve stvari. Da prikupi građansku opciju i crnogorske nacionaliste. Rečenica da Đukanović ima samo crnogorsko državljanstvo je svojevrsna bitka koju mi bijemo od samog početka - rekao je Matović i dodao:

foto: Kurir tv

- I ja sam poreklom iz Crne Gore i mojoj majci je oduzeto pravo da glasa na tom referendumu iako je iz Podgorice. Tako da, cela ova situacija je bitka koju mi borimo sa njim godinama i time nije kritikovao samo Spajića nego i Mandića, i sve koji imaju dvojno državljanstvo - kazao je Matović koji ističe da mora postojati razumevanje za ovo i da to ne sprečava kandidovanje na predsedničke izbore.

02:48 SPAJIĆ JE HTEO DA OBMANE GRAĐANE CRNE GORE

Takođe, misli da kandidatura Draginje Vuksanović Stanović, može izazvati to da Milo Đukanović ne uđe u drugi krug.

Državna izborna komisija (DIK) nije usvojila predlog da se utvrdi kandidatura lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića za predsednika Crne Gore. Četiri člana DIK-a bila su protiv, četiri su bila uzdržana, dok su tri člana glasala za potvrdu kandidature Spajića.

Pavićević smatra da dovojno državljanstvo ne može napraviti problem, prema crnogorskom zakonu, i da, u slučaju Milojka Spajića, to nije razlog zbog kojeg je odbijen.

- Ja imam legalno oba državljanstva. Slučaj gospodina Spajića, nije bio zbog toga, nego zato što je gospodin Spajić govorio da nikada nigde nije imao drugo prebivalište i da nema srpsko državljanstvo, pa se ustanovilo da jeste imao i prebivalište i drugo državljanstvo. Građani su zaključili da je gospodin Spajić hteo da ih prevari da ih obmane! Tu je on takvim pristupom napravio veliku grešku, naročito što se tiče politike. Tu su građani Crne Gore najosetljiviji i osuđuju takvo ponašanje, tako da slučaj državljanstva nije ovde stvar - rekao je Pavićević.

On ističe Andriju Mandića kao najozbiljnijeg kandidata za predsednika Crne Gore.

- Ja zato ne samo na osnovu navijanja i na osnovu anketa i mnjenja, mislim da će Andrija Mandić biti novi predsednik Crne Gore - kazao je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud