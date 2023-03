PODRŽAO GA JOKOVIĆ: Mandiću osiguran ulazak u drugi krug?

Glavni odbor Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimira Jokovića odlučio je da na predsedničkim izborima u Crnoj Gori, koji će biti održani 19. marta, podrži kandidata Demokratskog fronta Andriju Mandića. To će Mandiću osigurati ulazak u drugi krug trke za šefa države, smatraju analitičari.

- Glavni odbor SNP doneo je zaključak da se u drugom krugu podrazumeva da će se dati podrška onom kandidatu koji nije kandidat DPS - navodi se u saopštenju SNP.

Lider SNP je poručio da Mandić s njihovom podrškom prolazi u drugi krug.

- I ne samo to nego smo uvereni da će biti pobednik izbora. Učinićemo sve da dođe do Mandićeve pobede i do formiranja 44. vlade - kazao je Joković.

Dodaje se da je Glavni odbor SNP usvojio kalendar održavanja izbornih konferencija u onim gradovima u kojima nisu izabrani novi opštinski odbori i da te izborne konferencije budu održane u što kraćem roku.

Kako je za Kurir ocenio Vladimir Pavićević, savetnik potpredsednika vlade Crne Gore, podrška SNP Andriji Mandiću znači njegov sigurni ulazak u drugi krug predsedničkih izbora.

- Ovom podrškom Andrija Mandić se, dakle, sigurno kvalifikuje za drugi krug izbora 2. aprila i tamo će najverovatnije čekati aktuelnog predsednika države Mila Đukanovića kao svog rivala. To će dalje značiti ukupni trijumf gospodina Mandića na ovim izborima jer Milo u ovo takmičenje ulazi kao autsajder, bez i minimalne mogućnosti da pobedi. Sve to ukupno znači da će novi predsednik Crne Gore biti Andrija Mandić i to je sa stanovišta daljih demokratskih procesa u Crnoj Gori odlična stvar - konstatovao je Pavićević za Kurir.

Podsetimo, za učešće na predsedničkim izborima u Crnoj Gori prijavilo se osam kandidata - aktuelni crnogorski predsednik i lider DPS Milo Đukanović, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić, predsednik Demokrata CG Aleksa Bečić, poslanica SDP Draginja Vuksanović Stanković, Nikšićanin Željko Matijašević, zamenik predsednika pokreta Evropa sad Jakov Milatović, predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, kao i influenser Jovan Radulović.

