ANDRIJA MANDIĆ EKSLUZIVNO ZA KURIR: MILOV PAD JE NEMINOVAN, a to će potpuno slomiti autokratski režim!

Sada smo saznali i zvanično ono što smo odavno znali: Milo Đukanović se opet kandiduje za predsedničke izbore. Takođe, svi znamo ono što je svakome jasno: da onaj koji pada ne ide gore, već dole. Ali valja imati na umu da ovo padanje treba da dovede do potpunog sloma autokratskog režima koji traje više od 30 godina! Dakle, njegov pad je neminovan i time će biti završen jedan težak period u istoriji Crne Gore koji su obeležili podele, omraze, kriminal, korupcija...

Ovako, ekskluzivno za Kurir, komentariše Đukanovićevo ponovno kandidovanje za šefa države, na izborima koji se održavaju u Crnoj Gori 19. marta, predsednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić, po mnogima, najozbiljniji Milov protivnik na izborima.

Kucnuo čas Prema Mandićevim rečima, "kucnuo je čas da pobedi politika pomirenja".

- U Crnoj Gori više ne postoje dva puta, nego jedan, samo put pomirenja. Naravno, da neko ne bi pogrešno shvatio, mi se nećemo miriti s Milom Đukanovićem, niti s kriminalizovanim delom DPS, njih čeka suočavanje sa zakonom. Ali sa svima drugima želimo da radimo zajedno, da Crna Gora bude bolja, da gradimo budućnost, ali i da čuvamo tradiciju - kazao je Mandić.

Politikolog Vladimir Pavićević kaže za Kurir da su još pre mesec dana znali da Đukanović mora da se kandiduje za još jednu predsedničku trku.

foto: EPA/Georgi Licovski, Kurir Televizija, Shutterstock, Profimedia

- On ide na sve ili ništa i ova izborna trka je za njega pre svega borba za imunitet i za očuvanje primata u svojoj partiji. Problem za DPS je što je Milo danas jedan od slabijih kandidata koje je DPS mogao da kandiduje. Mnogi se pitaju sada kako to da je DPS na ove izbore izašao sa jednim od najslabijih mogućih kandidata. Na predsedničkim izborima 19. marta i 2. aprila imaćemo, dakle, puno razvlašćivanje Đukanovića i njegovog DPS. To je raspoloženje građana, ljudi naširoko komentarišu da je Milo danas jedan oronuli političar i sigurni izborni gubitnik. Najozbiljniji kandidat za novog predsednika u ovom momentu je Andrija Mandić. On ima veoma ozbiljnu kampanju, dobre poruke i favorit je za pobedu - smatra Pavićević.

Rok istekao Da podsetimo, Državna izborna komisija Crne Gore do sada je usvojila kandidature Mandića iz DF i poslanice Socijaldemokaratske partije Draginje Vuković Stanković, dok je kandidatura Milojka Spajića iz Pokreta Evropa sad - odbačena. Umesto Spajića, PEZ je objavio da će kandidovati njegovog zamenika Jakova Milatova, dok je Aleksa Bečić kandidat Demokratske CG, ali do juče DIK nije objavio da li su njihove kandidature prihvaćene.

Liturgija u Podgorici Mitropolit Joanikije: Nadamo se objedinjenju U Podgorici je juče, uprkos kiši i vetru, održana tradicionalna Svetosimenovska litija, nakon službe u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Liturgiju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa sveštenstvom, a okupio se veliki broj vernika, ali i predstavnika političkih partije poput Andrije Mandića. Mitropolit je kazao da se nada da "ćemo se međusobno izmiriti i objediniti" i da ćemo u radosti dočekati Vaskrsenje Hristovo, ali i da je Stefan Nemanja jedna od najvećih ličnosti srpskog roda.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)