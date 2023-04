"JEDINSTO JE SADA NAJBITNIJE, INAČE SE NEĆE MNOGO PROMENITI!" Eksperti prokomentarisali veliku pobedu Jakova Milatovića nad Milom

U drugom krugu predsedničkih izbora u Crnoj Gori sinoć je pobedio kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović i time postao novi predsednik.

Milo Đukanović je poražen i to je prvi definitivan izborni poraz lično Đukanovića od njegovog ulaska u državnu politiku, u februaru 1991. godine.

Ovakvi izborni rezultati bili su donekle očekivani ali izazvali su različite reakcije. Dok veliki broj analitičara Crnoj Gori predviđa svetliju budućnost Crnoj Gori ima i onih koji su zabrinuti i sa velikom dozom podazrenja gledaju na novog predsednika pitajući se kakve su njegove geopolitčke namere.

Svi politički činioci koji su pozivali da se glasa za Milatovića u drugom krugu prelili su glasove kanidatu Pokreta Evropa sad, a slika koja ostaje upečatljiva je ona u kojoj novi predsednik na podijum poziva upravo sve političke funkcionere drugih partija uključiv i bivšeg premijera Zdravka Krivokapića.

Uroš Nikolić, iz Centra za društvenu stabilnost, i Zoran Milosavljević, politikolog, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli jučerašnje pobede Jakova Milatovića na predsedničkim izborima, ali i predstojećih parlamentarnih izbora.

- Najjači utisak je odlazak Mila Đukanovića posle toliko decenija vladavine. Jakov Milatović je profil kandidata koji je u ovom trenutku mogao da dobije Đukanovića sa ovako velikom razlikom. Međutim i da je bio neko umesto njega, mislim da bi rezultat bio sličan sa nekim procentom manje ili više. Milatović je maltene postao i slučajni kandidat za predsednika Crne Gore jer je Milojko Spajić imao problem sa prebivalištem odnosno državljanstvom. Umesto da bude gradonačelnik Podgorice, sudbina se namestila tako da bude predsednik - rekao je Nikolić i dodao:

- Ovo je odličan ishod za sve dobronamerne građane Crne Gore. Sa druge strane kao neko iz Srbije i pripadnik srpskog naroda na ovo gledam još pozitivnije. Koliko god smo mi objektivni, Đukanovićeva politika koju je forsirao poslednjih godina ušla je u neku terminalnu fazu zaoštravanja protiv srpskog i pro-srpskog korpusa Crne Gore. Udario je na SPC i projektovao je Srbiju i sve srpsko u nekog glavnog neprijatelja. On je recimo 1997. godine kada je došlo do raskola jedinstvenog DPS, on se postepeno odvajao. Prvo je išla priča da on nije uopšte usmeren protiv Srbije, već da je problem Milošević. Pa je polako pomerao granice, da bi 2019. godine kada je pokušao sa zakonom o slobodi veroispovesti kojim je i došao glave u političkom smislu, dobio odgovor kakav zaslužuje. To je najbitnija tekovina da se Crna Gora konačno okrene ka nekom miru i razvoju zdravim i regionalnim dobrosusedskim odnosima.

Zoran Milosavljević, politikolog, izneo je mišljenje o mogućem jedinstvu ljudi okupljenih oko Jakova Milatovića na predstojećim parlamentarnim izborima. Milosavljević je istakao da je to jedinstvo neophodno i da bi pro-srpske partije trebalo da se izbore za svoje mesto u parlamentu kako bi se ostvarile promene. Ipak, on je naglasio da je to jedinstvo upitno ukoliko se sada ne preduzmu odgovarajuće akcije.

- To jedinstvo je falilo. Jedinstvo mi je upitno jer ako se sada ne iskoristi i ne izbore se pro-srpske partije za mesto, neće se mnogo promeniti. U svakom slučaju će biti bolje - rekao je Milosavljević.

