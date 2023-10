POLITIČKI ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI: Spajić i Bečić menjaju ploču - formiraju vladu uz saradnju sa DPS?!

Dug i mukotrpan proces formiranja Vlade u Crnoj Gori došao je do novog preokreta kada je u taj proces ušao poslanik DPS-a Mehmet Zenka koji je podržao mandatara Milojka Spajića, dok su Demokrate Alekse Bečića, koji su do sada kategorički odbijali da učestvuju sa DPS-om, odlučili da podrže saradnju sa Zenkom. To je naišlo na brojne negativne reakcije u Crnoj Gori koji Spajića i Bečića optužuju da su izdali narodnu volju.

- Ponavljam, Demokrate ne bi glasale za izbor 44. Vlade Crne Gore, ako bi presudan glas došao sa izborne liste DPS-a - kazao je svojevremeno član Demokrata Boris Bogdanović.

On je isticao da saradnja sa DPS-om ne dolazi u obzir i da će nova vlada biti ta koja će raskrstiti sa političkom prošlošću Crne Gore.

- Ne DPS-u, nisu samo reči u rečniku. One su stvar našeg integriteta. Nemoguće je uživati ugled i poštovanje bez očuvanja časti i integriteta u biografijama naših funkcionera. Prvo i pre svega, želim istaći da s nestrpljenjem i visokim očekivanjima gledam prema budućem kabinetu gospodina Milojka Spajića, ne samo kao dobru šansu za našu državu, već i kao neophodan korak u smeru evropske budućnosti Crne Gore. Odgovornost, ako je ima, počiva na onima koji nisu voljni slediti usmerenja i odluke organa sopstvenog političkog subjekta. Ali nemojte misliti da je ovo neko odstupanje od našeg dosadašnjeg puta. Naprotiv, ovaj moment je jasna potvrda kontinuiteta našeg političkog delovanja, utemeljenog u našim kongresnim dokumentima. U tim tekstovima, kao što vam je poznato, jasno stoji: NE DPS - poručio je na društvenoj mreži Fejsbuk Bogdanović.

Povrh toga, Mehmet Zenka je osnovao novi poslanički klub zajedno sa poslanikom Nikom Đeljošajem iz Albanskog foruma, sa kojim će se zalagati za interese albanske nacionalne zajednice u Crnoj Gori.

- Odlučili smo se da učinimo ovaj korak u cilju većeg jedinstva Albanaca, kao i njihovog autentičnog predstavljanja. Samo zajedno možemo da radimo na integraciji i napretku Albanaca, gde će to biti ključni deo naše agende delovanja. Političko delovanje kluba je jedinstveno u svakom pogledu, jednoglasno štiteći i promovišući prava albanskog naroda - navedeno je u njihovom zajedničkom saopštenju gde su još i dodali:

- Iz našeg poslaničkog kluba albanski jezik će se sa ponosom čuti i odjekivati u Skupštini Crne Gore. Nastavak integracije Albanaca, unapređenje njihovog životnog standarda i potpuna faktorizacija biće pojačani kroz naš klub. Takođe, naš klub će predstavljati konkretan temelj za promociju evropskih i zapadnih vrednosti, podržavajući i zalažući se da Crna Gora postane prva naredna članica EU, kao i jačanje pozicije Crne Gore u okviru NATO-a. Naš klub će održavati odlične odnose kako sa zemljama regiona, tako i sa zapadnim zemljama, prvenstveno sa SAD, kao našim glavnim saveznikom. Sigurni smo da će naš klub na pošten i autentičan način predstavljati Albance i u novoj 44. Vladi Crne Gore - zaključeno je u saopštenju.

S obzirom na tgo da je prošlo više od 53 dana otkako je započet proces formiranja novog kabineta Crne Gore, počela su se javljati pitanjima među određenim političkim katerima da li bi možda upravo Spajić trebalo da vrati mandat i preda nekome drugom iz svoje stranke, Pokret Evropa Sad, da pokuša najzad fornirati vladu.

- Jedna od opcija za izlazak iz političke krize je da Spajić formira vladu koja će biti inkluzivna, sa koalicijom Za budućnost Crne Gore. Opcija je i da Spajić vrati mandat, pa da neko drugi iz Pokreta Evropa sad krene u formiranje Vlade, a jedna od opcija je i da se ide na nove parlamentarne izbore - mišljenje je bivšeg poslanika Nikole Bajčetića.

Kurir.rs/Borba