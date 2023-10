MALOLETNIK NAPRAVIO HAOS U ROŽAJAMA: Ušunjao se u dvorište i ukrao auto, pa se dao u beg - jedan je VEĆ SLUPAO

Policijski službenici u Rožajama, rasvetlili su dve teške kradje i podneli krivičnu prijavu protiv maloletnog lica starosti 15 godina.

Po prijavi gradjana, policija u ovom gradu je u veoma kratkom roku pronašla izvršioca ovog krivčnog dela.

- Izvršilac se tereti da je iz dvorišta jedne kuće otuđio vozilo marke "škoda", koje je bilo otključano, a sa ključem u bravi, sa kojim je pobegao sa lica mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Ovaj maloletnik se tereti za još jedno krivično delo u kome je bespravno otudjio još jedno vozilo.

- On je to vozilo oštetilo u saobrćajnoj nezgodi, nakon koje je ostavio to vozilo na licu mesta i udaljilo se - dodaju u Policijskoj upravi.

