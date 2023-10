"NAJTEŽE IM JE PAO IZBOR ANDRIJE MANDIĆA" Savić o promenama u Crnoj Gori: Sinoć su ponavljali sve NEBULOZE, ali POPISA ĆE BITI

Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić izabran je za predsednika Skupštine Crne Gore. Na tajnom glasanju, za izbor Mandića glasalo je 49 poslanika, a nije bilo glasova protiv.

Glasanju nisu prisustvovali poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Bošnjačke stranke, kao i Demokratske unije Albanaca i Građanskog pokreta URA.

Predrag Savić, advokat gostovao je u jutarnjem programu Redakcija i predočio gledaocima poltičko stanje u Crnoj Gori i izbor Andrije Mandića za predsednika Skupštine CG.

- Teže im je pao izbor Andrije Mandića za šefa parlamenta, to je ujedno i simbol promena, nego sva hapšenja počev od Vesne Medenice do Veselina Veljovića bivšeg direktora policije i savetnika za bezbednost... Konačno silaze sa politčke vlasti. I ovi nemiri sinoć dokazuju sve to. Crna Gora sa izborom Mandića ulazi u drugu fazu i uspeli su pored pritisaka sa zapada da se izbore za tu značajnu poziciju. To je druga pozicija posle predsednika CG - rekao je Savić.

Činjenica je da je izabrana vlada Milojka Spajića i da je već preuzela dužnost, nastavio je Savić:

- Odložiće popis za 30 dana. E sad, taj popis ne odgovara DPS-u oni su i noćas o tome diskutovali, pa su ponavljali lekcije iz "istorije" i sve ostale nebuloze iz njihovog repertoara koji idu u prilog činjenici da su obezglavljeni. Pojedinci su se bogatili, stvorena je najveća mafija u Evropi gde su čelni ljudi sarađivali sa kriminalcima i sve činjenice koje su bile poznate, a sada obelodanjenje počinje i sa popisom stanovništva. Popis znači mnogo u nekom privrednom smislu. Videće se ko govori srpskim, ko crnogorskim, a koliko je pripadnika manjinskih naroda. Stupila je nova vlada i treba joj dati priliku - smatra Savić.

Jedina mu je žal što u novoj vladi nema onih koji su najzaslužniji za njeno formiranje.

- Očekujem da izvršna vlast bude moćna i stabilna.

